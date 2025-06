La vida actual de Eduardo García: de interpretar a Fran en 'La que se avecina' a estar en una situación económica crítica

En España, existen cientos de casos de niños prodigio que, pasados los años, reconocen que no han tenido una infancia feliz. Como consecuencia, sus primeros años de adultez suelen ser complicados. Eduardo García es el último de esos rostros que ha hecho pública su difícil situación actual.

García saltó a la fama en 2003 gracias a Aquí no hay quien viva, serie en la que interpretaba a Josemi, hijo menor de Juan y Paloma Cuesta. La ficción batió todos los récords de audiencia hasta 2006, cuando dejó de emitirse en Antena 3.

El 2 de junio de ese año, Gestevisión Telecinco anunció la adquisición del 15% de la productora de José Luis Moreno, Miramón Mendi, responsable de ANHQV. Así, trascendió que la comedia pasaría de Atresmedia a Mediaset, bajo el nombre de La que se avecina y también ambientada en una loca comunidad de vecinos.

La serie de Telecinco se estrenó en abril de 2007 y contaba con gran parte del reparto de la producción anterior. Eduardo fue uno de esos actores que repetían, esta vez, como Fran Pastor, hijo de Enrique Pastor, presidente de Mirador de Montepinar. El madrileño trabajó en la serie hasta el antepenúltimo episodio de la sexta temporada.

En su momento de exposición máxima, participó en películas como Torrente 3: El Protector y en programas como La Hora de José Mota. También en series como El Internado. Tras salir de La que se avecina, se adentró en el mundo de la música, como parte del grupo Los Burlaos.

Eduardo García, en una foto promocional de 'Aquí no hay quien viva'. Atresmedia Televisión

Así, se hicieron virales varias de sus canciones, sobre todo porque eran comentadas por el youtuber AuronPlay. En estos temas, criticaba abiertamente a Alberto Caballero, productor y guionista de la serie de Telecinco, o a compañeros como Fernando Tejero.

Estos éxitos datan de 2014 y, desde entonces, tan solo se ha podido ver a Eduardo García en algunos podcast, contando su dura infancia entre cámaras y rodajes. Esta semana, el chico de 33 años ha conversado con Tardear y ha aceptado que no está en el mejor momento de su vida precisamente.

Una de las canciones de Los Burlaos, el grupo musical que tuvo Eduardo García.

García vive en Toledo y trabaja como camarero, ganando un sueldo que no le permite vivir con comodidad. De hecho, desde el magacín de Telecinco aseguran que está en una "situación económica crítica".

A pesar de todo, Eduardo está intentando retomar su carrera como actor, aunque ha desvelado que ha pedido ayuda a algunos compañeros de la serie y que estos le han cerrado las puertas. No ha dado nombres.

Intenta volver a la actuación

"He estado bastante tiempo fuera de esto. También hubo un tiempo que me torcí bastante, para qué nos vamos a engañar. He sido muy 'golfete'. Pero tampoco he sido malo", explicaba, en su charla con un reportero del programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto.

"Me di cuenta de que las cosas no se arreglan así, se arreglan de otra forma y no haciendo el gamba por ahí", lamentaba, añadiendo: "Empecé a currar muy jovencito, siempre he tenido ganas de vivir un poco de esa infancia que no viví. Yo era un chaval de 12 años y me veía coartado. Veía que otros niños tenían libertades y yo lo añoraba".