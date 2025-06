Melody enseña a Pablo Motos a hacer el 'helicóptero' en 'El Hormiguero': "Porque tú eres muy rumbero"

La participación de Melody en El Hormiguero estuvo llena de música, pues arrancó cantando un medley de Esa diva y El apagón, su nuevo sencillo. También hubo tiempo para lanzar algún dardo a RTVE, por no dejarle hacer las cosas como ella quería, y hasta habló de Israel y Palestina.

Pero, más allá de eso, Melody puso toda la carne en el asador para pasárselo bien en su entrevista en El Hormiguero, y dejó momentos hilarantes. El principal: el momento en el que intentó enseñar a Pablo Motos a hacer el helicóptero, esto es, la forma en la que ella mueve el pelo.

“El helicóptero lo hago desde chiquitilla. Vengo de una familia de artistas, lo hacía mi tía también y lo he hecho de toda la vida. Y se hizo viral por la fiesta de Arde Madrid”, recordaba Melody. Pablo no se resistió, y le pidió que le enseñase a hacerlo.

Para ello, entraron al programa una peluca pelirroja, que Pablo se puso como pudo. Melody entonces hacía una puntualización: la peluca no tenía pegada el frontal, y por ello, podía salir volando en cualquier momento, tal como terminó sucediendo.

“Cuando tengamos un momento muy chungo con estrés, el helicóptero regenera las energías”, señalaba la invitada, como si su movimiento de cabeza fuese algo terapéutico. Pablo, mientras, se peleaba con la peluca, y hasta se quejaba de estar comiéndose los pelos.

Pablo Motos usó una peluca para hacer el helicóptero.

“Porque tú eres muy rumbero. Tienes que hacer un taconeo y te haces así”, señalaba Melody, golpeándose con la palma de la mano el muslo. Un gesto que Pablo Motos repitió. Finalmente, y tras hacer lo que pudieron con la peluca, Pablo acabó haciendo el helicóptero.

En la entrevista, Pablo Motos también le preguntó por la voltereta que hacía al final de su actuación en Eurovisión. “Eso tiene una guasa. Lo empecé a ensayar en Málaga. Me solté y me hice daño en un dedo del pie”, reconocía la artista, que es natural de Sevilla, pero vive en Mijas, Málaga.

Melody acabó haciendo la voltereta en El Hormiguero, y luego, como en los experimentos de ciencia, volvieron a pasar las imágenes a cámara lenta, para que se pudiese apreciar bien y con detalle todos los movimientos.

Otro momento muy divertido de la conversación fue cuando Pablo Motos le preguntó si, como en los Juegos Olímpicos, “se liga mucho. ¿Había mucho folleteo?”. “Yo no me he dado cuenta de eso, porque no estoy en ese plan”, decía Melody.

“Pero estaba muy seria en Eurovisión, me he reído nada más en las entrevistas, luego estaba más tensa. Alguna juerguecilla sí que había, pero yo con el tono tan alto que tenía que dar, estaba para tomarme dos o tres chupitos y mañana me salga por peteneras”, exponía. Pero, finalmente, admitía: “No me faltaban ganas de desmelenarme un poco”.