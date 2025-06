Karlos Arguiñano, rotundo en 'El Hormiguero' sobre su hijo Joseba: "Es mucho mejor cocinero que yo"

Karlos Arguiñano y su hijo Joseba han sido los encargados de bajar la persiana de El Hormiguero esta semana. Ambos presentadores de Cocina Abierta de Karlos Arguiñano, el programa que se emite cada día en Antena 3 tras Espejo Público, se han sincerado sobre su oficio de cocineros.

Pablo Motos ha preguntado al veterano chef "cuál es la mayor virtud" de su vástago como cocinero. "A mí me parece espectacular lo que hace mi hijo. Verle cocinar para mí es un placer, lo hace tan fácil y hace una cocina tan variada", ha reconocido Karlos.

"Hizo hostelería, ha nacido en el restaurante, empezó en la pastelería. Luego ha estado estudiando cosas de panadería en Suiza, Francia, Barcelona... En muchos sitios", ha enumerado, aplaudiendo su soltura para desempeñarse en la cocina.

El presentador de Atresmedia no terminaba de créerselo. "No, lo que pasa es que yo tengo mucha cara", ha añadido, mientras Joseba le restaba importancia a lo que acababa de decir su padre.

Tengo mano y me gusta", ha desvelado el presentador de formatos en ETB como Joseba Arguiñano Sukalerrian o Historias a Bocados. "Yo, de estudiante u obedeciendo, no, pero las manualidades siempre se nos han dado bien. Me gusta el bricolaje, el barquito lo arreglo yo... Si vamos a pescar, lo preparo yo.

si había tenido alguna "cagada gorda en la cocina". "Si el más parado soy yo, te lo digo de verdad", bromeaba Karlos. Pero no todo han sido alabanzas hacia Joseba. El conductor del formato de 7yAcción también se ha interesado por saber

"Al que anda, le pasa", se justificaba Joseba, explicando que ha sufrido percances en su panadería: "Se me han quemado carros de pan y se ha formado un lío de la leche". "Me han dicho que se te quemó el pan en una boda", ha mencionado Motos, y el invitado lo corroboraba: "Sí, puede ser, pero luego lo solucioné, ¿eh? No se fueron sin comer pan".