Carmen Lomana, sin tapujos sobre Melody tras su visita a 'El Hormiguero': "La he defendido mucho, pero me está cargando"

El Hormiguero, rozando un espectacular 20% de cuota, tuvo este miércoles la esperada visita de Melody. En su entrevista con Pablo Motos, la representante de España en Eurovisión 2025 cargó contra Televisión Española, pues hubo cosas que ella "las quería de una manera y el equipo de otra". "A veces, no me sentía bien", expresó.

En el programa de Antena 3, tal y como ha señalado esta tarde Sonsoles Ónega en Y ahora Sonsoles, "Melody por fin se quitó una espinita". Al son de Esa Diva, la sevillana apareció en escena bajando de un columpio, como en el Benidorm Fest y como hubiera querido también Basilea. En el segundo caso, no fue posible.

"Ya que he quedado la 24, me hubiera gustado equivocarme yo", llegó a decir la de Dos Hermanas. Una frase demoledora, a juicio de Beatriz Cortázar: "Eso último es lo que me ha gustado de Melody". "Es fácil decir que toda la culpa de cómo ha quedado ella es de otros", ha añadido Nacho Gay.

Mientras tanto, Carmen Lomana intentaba hablar y la presentadora de Atresmedia pedía silencio para que se la escuchase: "¡Dejad hablar a Carmen!". "Tú ya sabes que yo la he defendido mucho, pero llega un momento que me está cargando. Me tiene un poco harta", reconocía la colaboradora del espacio vespertino.

Un poco de humildad no le hubiera venido mal", ha añadido Lomana. Carmen Lomana y Sonsoles Ónega, en 'Y ahora Sonsoles'. Atresmedia Televisión "Estoy muy contenta por la cadena, por El Hormiguero, pero esta niña ya sabe de más realización, de puesta en escena... No, está mal que se justifique tanto. Pero, bueno, la humildad es algo que siempre funciona y que incluso te acerca al público".

Pero, bueno, la humildad es algo que siempre funciona y que incluso te acerca al público". Cortázar le daba la razón: "Es que entonar un poco el mea culpa es lo que le ha faltado a Melody. Ese puesto 24... Hay más ingredientes que se nos escapan, de cosas que pasaron ese día y que influyeron en el voto.

excepto por ese punto "de soberbia". "Ella dijo literalmente que se sentía machacada por las críticas, que le han llovido después de Eurovisión", recordaba Sonsoles. "Ella ha tenido una oportunidad muy buena, el que no la hayan votado...", ha insistido Carmen, antes de que Gay opinase que Melody había llevado bien su entrevista en el formato de 7yAcción,

"Se ha intentado dañarme un poquito para que la gente no crea lo que yo digo, pero estoy muy tranquila por cómo soy", comentó Melody en el programa de access prime time este miércoles, con una pulla a La Revuelta incluso: "He notado a los medios revueltos y han hecho comentarios míos que no han sido acertados".