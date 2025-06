Ana Obregón opina sin filtros sobre Paloma Lago: "Si sigue adelante con esta denuncia es porque hay algo importante"

La noticia saltaba ayer por la tarde y ponía patas arriba las redacciones del país. La presentadora Paloma Lago ha denunciado a Alfonso Villares, conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, por un presunto delito de agresión sexual.

Tras conocerse la noticia, el político dimitía del cargo que ostentaba desde julio de 2023. Sobre este asunto, no han dudado en hablar en Y ahora Sonsoles, el magacín vespertino de Antena 3, liderado por la periodista Sonsoles Ónega.

Una de las personas que más conoce a la de Ferrol es Ana Obregón que fue su excuñada. Presente en plató, dio su opinión sobre uno de los temas que marcan la actualidad.

"Vamos por partes. Es un tema muy delicado para nosotros. Paloma estuvo casada 10 años con mi hermano Javi. Yo les presenté y en una reunión que hicimos se enamoraron. Yo soy madrina de su hijo Javi. Paloma siempre ha sido una más en la familia", explicaba la colaboradora.

"Es una persona demasiado estricta consigo misma y muy seria y perfeccionista. La familia de Paloma está muy unida. Hace poco falleció su padre y yo hablé con ella. Él lo era todo para ella", relataba, con detalle, Ana Obregón.

Ana Obregón, en 'Y ahora Sonsoles'

"Si Paloma sigue adelante con esta denuncia, en este momento de duelo, es porque hay algo serio e importante", opinaba, sin filtros, la colaboradora del magacine de Sonsoles Ónega.

Durante el programa, también dieron voz a varias personas que conocían personalmente o profesionalmente al expolítico de la Xunta de Galicia. "Él es muy abierto y campechano, nos solucionó un problema en la ría. A ella no la conocía", señalaba Gustavo Chacartegui, Patrón Mayor de la Cofradía de Ferrol.

Ana Obregón y Beatriz Cortázar, 'Y ahora Sonsoles'

"¿Te había hablado Paloma de este señor?", preguntaba Sonsoles Ónega a Obregón. "La verdad es que no. Había hablado, en los últimos meses, de lo triste que estaba por el fallecimiento de su padre. De esta relación no me ha hablado", confesaba la conocida actriz.

"Ella ha tomado la decisión de desconectar. Ha hecho lo que se debe hacer ante una presunta agresión sexual. Paloma está con la tranquilidad de saber que ha hecho lo correcto", comentaba Ana Obregón en pleno directo.

"Mi hermano me ha dicho que le ha escrito y le ha dado su apoyo. Si ella no contesta, que lo hace siempre, es porque ha decidido que lo lleven los jueces y se haga muy bien hecho", explicaba, con lujo de detalles, la tertuliana en Y ahora Sonsoles.

En otro sentido, el ya exconselleiro defiende su inocencia y el presidente gallego Rueda confirma que ya en febrero le avisó de la denuncia. Por parte de Paloma Lago, la presentadora no se ha mostrado en público desde que ha estallado la noticia de su denuncia contra Villares.

A través de una videollamada, el periodista José Luis Jiménez ofrecía más detalles sobre el asunto: "Mantenían una relación sentimental que habría durado varias semanas. La presunta agrexión se habría producido durante esta relación sentimental".