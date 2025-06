Espantada de un colaborador de ‘Mañaneros’ en pleno directo: “No es la primera vez que me insultáis”

Las espantadas en televisión pueden suceder en cualquier programa. En espacios de corazón, en concursos musicales, o en tertulias políticas incluso, tal como se ha podido comprobar hoy en Mañaneros 360. Y es que su colaborador Chapu Apaolaza ha abandonado el matinal en pleno directo tras chocar con Marta Nebot.

El periodista y político Javier Losada estaba hablando de la vivienda cuando Chapu comenzó a cruzarse frases con Marta Nebot. Dado que la palabra la tenía Losada no se podía escuchar bien a los dos colaboradores. “Qué me has dicho... ¿Qué me dices?”, le preguntaba Chapu a Marta.

“Te lo dices tú solo”, respondía Marta Nebot. “¿Me estás llamando gilipollas?”, le insistía su compañero. “No, te lo llamas tú”, le respondía Nebot. “Digo que me siento gilipollas, pero si tú me estás llamando gilipollas...”, le puntualizaba el comunicador vasco. “Por eso, te das por aludido”, insistía Nebot.

La conversación se volvía difícil de discernir, pues Losada seguía hablando, y ellos lo hacían en voz más baja. Javier Ruiz intentaba llamar al orden, recordando que Losada estaba haciendo una exposición. “¡Que me está llamando gilipollas!”, protestaba Chapu Apaolaza.

Mientras Antón seguía hablando, se veía en el lado derecho de la pantalla cómo Chapu recogía su portátil, guardaba todas sus pertenencias y se levantaba, abandonando el programa por sorpresa.

Imagen de 'Mañaneros'.

“Marta me está diciendo que me lo estoy diciendo yo solo. Me pregunta si me está llamando gilipollas, y me dice que efectivamente me lo estoy llamando yo”, explicaba el periodista. “Así que yo de un plató que se me insulta de esta manera lo tengo que abandonar”.

Javier Ruiz no tenía tiempo de reaccionar cuando Chapu ya estaba fuera del plató. “Discúlpame Javier, no es la primera vez que me insultáis”, aseguraba el colaborador. “Es alucinante, Chapu”, se quejaba por su parte Marta Nebot.

Javier Ruiz intentó recomponer el camino del programa, asegurando que “esto es el templo de la palabra y el templo del respeto, así que vamos a intentar pasar todo”. Y llamó al cámara para que dejase de grabar a Chapu por los pasillos para centrar la imagen en su persona.

En la actualidad, Mañaneros 360 pasa por un gran momento El programa, que fichó a Javier Ruiz y eliminó el bloque de corazón, registró en mayo un 10,3% de share, récord de temporada para el espacio, que será renovado por una nueva temporada, tal como anunció la pasada semana el presidente de RTVE, José Pablo López.