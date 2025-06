Ana Obregón no duda y desvela su pasado con David Beckham: "Él me mensajeaba y a mí me acusaron de buscar fama"

Ana Obregón es, sin duda, una de las caras más icónicas y reconocibles de la televisión en España. Más allá de sus papeles en series y programas, la actriz y presentadora siempre ha capturado la atención del público por sus vivencias personales y sus historias de amor, que en ocasiones han dado lugar a anécdotas divertidas y curiosas. Una de ellas ocurrió en 2005 y sigue dando que hablar.

Todo comenzó en Y ahora Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega, donde la presentadora recordó aquel episodio con una frase que no dejó indiferente a nadie: "Sabemos que tienes un posible hurto de maridos", dijo con tono pícaro, refiriéndose a Ana y a David Beckham.

La historia tiene lugar en un gimnasio de Madrid y, como no podía ser de otra forma, sus protagonistas son la actriz y el exfutbolista británico.

La actriz no dudó en responder ante esta acusación: "¡Ay, Dios! Pero si yo no hice nada", dijo, provocando risas entre sus compañeros en plató. Fue entonces cuando empezó a relatar cómo se conocieron en el hotel Santo Mauro, un lugar de lujo en la capital, donde coincidieron por casualidad.

A partir de ahí comenzaron a surgir rumores de todo tipo. Muchos aseguraban que entre ellos había más que una simple amistad. Sin embargo, la madrileña siempre negó cualquier relación sentimental: "No pasó nada, pero él empezó a mensajearme. Hablábamos en inglés", confesó ante los espectadores y sus compañeros.

Ana Obregón y Sonsoles Ónega. 'Y ahora Sonsoles'.

Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de Victoria Beckham, la esposa de David y ex Spice Girl, que no estaba dispuesta a permitir que siguieran con esa amistad. Según contó la propia Obregón, la situación se volvió muy tensa cuando se encontró con ella en el gimnasio del hotel.

"Estaba estirando cuando veo que se acerca una silueta con dos acompañantes. Se me acerca, me coge de un tirante y me dice que deje a su marido en paz. También me dijo que lo que quería era hacerme famosa", narró Ana, mientras los tertulianos estallaban en carcajadas.

Miguel Lago, humorista y colaborador del programa de Antena 3, no dudó en lanzar la pregunta del millón: "¿Cómo no le pones ojitos a David con lo guapo que es?". Sin perder la sonrisa, Ana confirmó: "Le ponía ojitos, claro que sí".

A pesar de abrirse ante sus compañeros, la anécdota más graciosa vino al final, recordando su primer encuentro con el deportista: "Me acuerdo el primer día que le vi. Yo bajaba por la escalera y él subía, rubio, con coleta y vaqueros. Me caí por las escaleras de la impresión". Obregón definió a Beckham como "encantador", dejando claro que aquella historia solo quedó en un recuerdo muy divertido.