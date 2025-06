Una soltera de Girona rechaza a su cita en 'First Dates' por su ideología política: "No quiero un catalán independentista"

Una noche más, First Dates sigue al pie del cañón en Cuatro. El popular programa de citas se caracteriza por las citas a ciegas más divertidas y disparatadas de la televisión. En la emisión de este lunes, Carlos Sobera conocería a una de esas solteras que dejan huella en el programa.

"A los hombres les molesta que sea como soy yo. No me adapto a nadie, no soy pasiva. Yo soy ya y está", se presentaba Isabel, de 66 años y procedente de Girona. "Lo que más ha marcado en mi vida es la muerte de mi marido. Estuve 43 años casada con él. No quería vivir y salí sola. Ahora quiero encontrar a alguien", comentaba también.

El afortunado que iba a conocerla sería Pere, de 64 años y que venía desde Barcelona. "No tengo sentido del ridículo. Eso hace que en ciertos momentos diga barbaridades que son políticamente correctas, por mi simplicidad", se presentaba el soltero.

La primera impresión de la catalana no fue muy positiva: "No me ha gustado físicamente porque no me ha entrado y está gordo. Es más joven que yo pero parece mi padre. No me pega". "Me parece muy delgadita. Me gustan con más curvas", opinaba él, por su parte.

"Yo lo que no busco es compromiso y esto es algo que yo he analizado. Me ha gustado tener relación con mujeres casadas, ellas tienen su historia y yo estoy libre. A lo mejor, es cobardía por mi parte. ¿Esto es First Dates o es el psicólogo?", se sinceraba Pere.

Isabel, en 'First Dates'

"A mí me han sacado a bailar porque soy un payasete. A la gente le gusta ver cómo la gente se lo pasa bien", añadía también Pere. Además, le confesaba a Isabel cuál era lo primero que hacía en el día. "Va de furquilla, es ir a desayunar pan con tumaca, carne a la brasa... desayunar bien, bien", explicaba.

"Luego no se va ni a andar. Se pone con el móvil, yo no puedo estar con un hombre así", señalaba ella sobre el estilo de vida de su cita de First Dates.

Pere, en 'First Dates'

El punto fuerte de la cena vino cuando Pere empezó a hablar de política: "Soy catalán, catalán. Yo soy independentista". Sobre esta manifestación, Isabel no dudó en opinar: "Los catalanes no me gustan mucho y menos independentistas. No quiero un catalán independentista y radical porque solo hablan de lo mismo".

"Independentista, del Barça y feliz", puntualizaba él.. "El fútbol es de lo menos importante, lo más importante", recordaba el soltero. Posteriormente, salió el tema de las relaciones durante la cita. "Ya ni me acuerdo, hace que no desde que era pequeño", confesaba Pere su sequía.

Momento de la cita entre Isabel y Pere, en 'First Dates'

La decisión final estaba lista para sentencia. "No me gustaría una segunda cita. Eres muy contrario a mí. Eres independentista, del Barça, no haces ejercicio, no te gusta bailar... Eres todo lo contrario", se expresaba ella.

"Me has deprimido. No tendría una segunda cita porque para mí eres demasiado delgadita. Me gustan con más curvas", le respondía Pere para poner punto y final al encuentro entre ellos.