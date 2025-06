Melody se abre en canal durante su primer concierto después de Eurovisión: "Nunca sabemos lo que hay detrás de cada persona"

Melody se ha vuelto a subir a los escenarios y lo ha hecho a lo grande. Ante cientos de personas, la sevillana no ha dudado en mostrarse muy sincera sobre las últimas críticas que ha recibido.

"Hablar es muy fácil, pero nunca sabemos lo que hay detrás de cada persona", expresó durante el primer concierto de su gira Esa Diva, haciendo referencia a lo que esconde la canción con la que representó a España en Eurovisión.

Antequera, Málaga, fue el lugar elegido para su regreso a los escenarios, una reaparición muy esperada en la que la de Dos Hermanas recibió el apoyo incondicional del público.

Lo cierto es que Melody se ha convertido en la verdadera 'diva' de los últimos meses, y no es para menos.

Después de aquel fatídico resultado en Basilea, donde quedó tercera en por la cola y que ha generado tanta polémica, la cantante dejó muy clara su postura durante la rueda de prensa sobre las constantes críticas que no ha parado de recibir.

Ahora, durante este último concierto, Melody reconoció a sus fans que había pasado "días muy duros" debido a los comentarios de gente que, tal y como ella señala, "ni siquiera conozco".

La artista también reconoció que el objetivo de Esa Diva no es más ni menos que ser "una canción que tenga un mensaje de esperanza".

Melody, durante su último concierto en Málaga. Redes sociales.

"He venido aquí para dejarme los cinco sentidos. Esta canción está hecha no para desunir, criticar o dañar, sino para unir", expresó ante el público, quienes no pararon de aplaudir durante las dos horas que duró el concierto.

Te digo adiós, Dabadabadá, del álbum T.Q.M, o El Baile del Gorila, fueron algunos de los grandes éxitos que la sevillana interpretó sobre el escenario.

Y tras varias canciones, llegó el turno de Esa Diva. Con un cambio de vestuario, el mismo que lució durante el Festival de Eurovisión en Basilea, Melody puso el broche de oro con una actuación muy enérgica.

Durante las últimas semanas, la sevillana ha demostrado que su familia y la música son dos de sus pilares más importantes. Así lo demuestra en cada oportunidad que tiene.

Los comentarios sobre su actitud ante la prensa y el resultado en Eurovisión continúan. Un ejemplo de ello fue Valeria Vegas, quien durante D Corazón, la defendió ante las constantes críticas: "Antes de artista, es humana".

Mientras tanto, Melody acudirá la próxima semana a El Hormiguero para presentar su nueva canción: El Apagón.