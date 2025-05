Una soltera de Lugo revoluciona su cita en 'First Dates': "Me siento catalana y me quiero cambiar el nombre"

First Dates finaliza la semana con las mejores citas a ciegas posibles. El dating show de Cuatro no defrauda a su audiencia y en esta emisión recibiría a una de esas solteras que dejan huella por su paso en el programa de Carlos Sobera.

"El ser guapa, me ha perjudicado. La bondad, el corazón me ha perjudicado", se presentaba Neli, de 51 años y procedente desde Barcelona, aunque natural de Lugo. "Soy muy tiquismiquis. Hago como un gato y lo controlo todo. Me gusta, soy muy controladora", apuntaba el soltero.

"Todas mis relaciones me han sido infieles, pero yo soy muy observadora y a mí el que me la hace, me la paga", no dudaba en expresarse. "No miro el físico, nunca lo he mirado", añadía. El afortunado que iba a conocerla sería Jordi, de 54 años y procedente de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

"Hay gente que dice que soy un bonachón y otras que tengo carácter. Depende, si me hacen enfadar", se presentaba el soltero ante las cámaras del programa de citas a ciegas. La primera impresión de Neli fue clara: "Para mí ha sido un flechazo".

"Algo hay química, en el ambiente. El que me gusta, me gusta a primera vista. Cuando noto una espinita, sé que no me equivoco", sentenciaba ella. Jordi también tenía grata impresión de ella: "Me ha parecido una persona trabajadora y se ve bastante profesional".

Jordi, en 'First Dates'

"Si hubiera sido fea, hubiera tenido más suerte. Soy muy apasionado y me enamoro mucho", comentaba sobre sus experiencias en el amor. "La veo un poco a la defensiva con los hombres. Si ha tenido malos momentos, le entiendo", apuntaba el soltero de Santa Coloma de Gramanet.

"No me ha asustado demasiado", señalaba Jordi sobre el carácter de ella. "Cada cosa que le decía, coincidía con mi forma de pensar. Pensamos prácticamente lo mismo. No me daba la razón como los locos sino porque coincidíamos. En todo no coincidimos, hemos pedido distintos platos", razonaba la de Barcelona.

Neli confesaba que amaba tener mascotas y Jordi reaccionaba favorablemente a su mensajes: "Otro habría dicho: 'Agg, un perro'". "Me escucha y me dice que tengo razón", decía ella sobre la buena actitud que prestaba Jordi durante la cita.

Posteriormente, Jordi le confesó que nadie de su familia sabía que había acudido a First Dates. "Madre mía, no ha dado explicaciones a nadie. Este va a lo suyo y hace lo que quiere", alucinaba Neli sobre su forma de ser.

Momento de la cita entre Neli y Jordi, en 'First Dates'

"Disculpa, te invito", se apresuraba a decirle Jordi a su cita. "No, hombre. Cada uno lo suyo, hazme caso. En Cataluña somos así", no dudaba en intervenir ella.

"Nací en Lugo, pero me siento catalana. De hecho, me quiero cambiar el nombre a uno catalán", se abría en canal sobre sus sensaciones. La decisión final estaba lista para sentencia debido al buen rollo entre ambos.

"Me gustaría una segunda cita porque encaja con lo que buscaba y la he visto sincera y trabajadora. Me lo he pasado muy bien", le decía Jordi a Neli. Por su parte, ella le correspondía: "Me gustaría tener una segunda cita, quiero que nos conozcamos. Hemos encajado en muchas cosas, en todo lo que hemos hablado".