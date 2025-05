El ganador del Benidorm Fest 2026 tendrá un premio de 150.000 euros "para sacar adelante su carrera musical"

El Benidorm Fest 2026 contará con un premio en metálico. Concretamente, 150.000 euros para el ganador de la preselección española para Eurovisión. Así lo ha confirmado José Pablo López, presidente de RTVE, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario a la Corporación y sus Sociedades de este jueves.

Es una de las novedades más significativas que traerá la próxima edición del certamen alicantino. El incentivo económico para el candidato que se lleve la victoria está enfocado a "asegurar su carrera musical" y, por lo tanto, a que "pueda tener un colchón económico para llevarla a cabo".

Además, López ha anunciado que la próxima semana se publicarán las bases del Benidorm Fest 2026, así como que se está ultimando la esperada "contratación de un director artístico" para dotar de cierta unidad y coherencia televisiva al conjunto de candidaturas.

Por otro lado, José Pablo ha puesto en valor el papel de la delegación española en Eurovisión, encabezada por Ana María Bordas, que pronto asumirá su cargo como presidenta del Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER). El presidente ha dejado en el aire si esta responsabilidad es "compatible" con la de ser jefa de delegación.

Tras dejar la puerta abierta a un posible cambio de jefe de delegación, López ha señalado que el grupo "estará todavía recuperándose del apaleamiento público al que ha sido sometido, no por el puesto de Melody, sino por motivos políticos".

José Pablo López, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. YouTube

"Todos los integrantes, no solo tienen mi respaldo, sino que tienen mi apoyo. Y si ellos lo desean, la continuidad", ha asegurado, sacando pecho de los datos de audiencia de la final de Eurovisión 2025: un 50,1% de cuota, consiguiendo el 50,4% en la actuación de España y rozando el 60% en el momento de las votaciones.

Antes, José Pablo López ha defendido la posición del ente público en cuanto a la participación de Israel en Eurovisión. "Nuestros locutores hicieron una mención en la que se limitaban a pedir paz, una solución para la guerra en Gaza y recordaban que este conflicto había provocado más de 50.000 muertes, entre ellos más de 15.000 niños", ha afirmado el máximo responsable de RTVE.

José Pablo López: "La neutralidad no debe asociarse a la equidistancia, y mucho menos a la indiferencia"

La UER amenazó a la Corporación con "sanciones punitivas" si se repetían comentarios "políticos" por parte de Julia Varela y Tony Aguilar durante la retransmisión de la final. Así, antes de la gala del sábado, se emitió en La 1 el siguiente mensaje: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina".

"No entiendo cuál es el problema o cuál es la dificultad que la UER encuentra en este tipo de declaraciones. Sinceramente, no lo entiendo. No se puede vivir de espaldas a la realidad y pensar que Eurovisión no tiene una dimensión política", ha dicho López.

"La neutralidad no debe asociarse a la equidistancia, y mucho menos a la indiferencia", ha expuesto, rotundo, José Pablo López. "Nunca cuando se trate de una agresión como la que se está produciendo en Gaza".