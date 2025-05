Buenafuente, tajante con Melody: “Su rueda de prensa fue como Eurovisión, mucho show y quedó en mal lugar”

Tal como se había anunciado, Andreu Buenafuente arrancó su entrega de Futuro imperfecto hablando de Melody, “el tema más importante de la semana que ha paralizado los medios y que ha tenido pendiente a toda España, incluso Europa”. “Melody. Sí, otra vez, ya la última, de verdad”, prometía.

Su monólogo inicial iba referido a la rueda de prensa del pasado lunes, la primera que dio tras Eurovisión. “Televisión Española estuvo a punto de poner un rótulo antes por si aquello era una masacre, ¿sabes?”, bromeaba.

Buenafuente relató que Melody dio su versión sobre lo ocurrido en Eurovisión “y duró hora y media, casi que duró más que el Festival. A mí se me hizo corta, estaba en casa con las palomitas”.

Para Buenafuente, la conclusión es que “si hubiera hecho la actuación como ella quería con sus indicaciones, sin contar con las opiniones de los demás, habría quedado primera o casi. Menos mal que, como dice su letra, una diva no pisa a nadie para brillar, ¿no?”, preguntaba al público.

No pasó por alto cómo Melody apuntó a RTVE y que le tenían prohibido hablar de política, algo que luego se demostró que no es así. “Solo se aplica a las canciones, en las canciones no puede haber contenido político. Yo os lo puedo confirmar porque sé de qué hablo”, apuntaba, en referencia al Chiki Chiki.

Buenafuente en 'Futuro imperfecto'.

“No sé cómo tomármelo. 30 años haciendo televisión, y voy a ser recordado con esta mierda”, decía sobre Rodolfo Chikilicuatre. También destacó Buenafuente que Melody esquivó las preguntas difíciles, “echó un poquito la culpa a otra gente y se consideró ganadora moral. Exactamente como un político”.

Tras emitir el fragmento en el que Melody relató una ficticia conversación con Lady Gaga, Buenafuente resumía: “Yo creo que esta es la parte que más sentido tiene. Porque a ver, esto pretende ser un chiste”, introducía. “Para decir que se pasa los puntos por el coño, se ha montado una broma que no acaba de funcionar”, añadía al respecto.

Finalmente, Buenafuente recopilaba todo lo sucedido. “Se ha repetido la historia. Su actuación en la rueda de prensa, fue como la de Eurovisión. Mucha expectativa, mucho show y dio la nota, pero al final quedó en mal lugar”. “Bueno, no pasa nada, a por el año que viene”, finalizaba, antes de cambiar de asunto.