De 'Tu cara me suena' a 'Traitors', la "fórmula" de Antena 3 para conseguir el casting perfecto: "Buscamos diversidad"

Imagen de la séptima gala de la presente edición de 'Tu cara me suena', con Mikel Herzog como David Bisbal.

El entretenimiento, junto a los informativos y la ficción, es uno de los grandes pilares sobre los que se sustenta el sólido liderazgo de Antena 3. La cadena principal de Atresmedia puede presumir de tener en cartera killers formats tan competitivos como Tu cara me suena, El Desafío o Mask Singer. Y, de forma reciente, ha vuelto al ruedo de los realities con Traitors.

Todos ellos tienen algo en común, y es que uno de los secretos de su éxito se encuentra en el casting. Se trata de un trabajo laborioso que, muchas veces, arranca meses atrás -o incluso años-, en el que la cadena y la productora de turno van de la mano. El objetivo es claro: llegar a todos los públicos.

"La fórmula es, a priori, sencilla, pero luego es difícil", señala Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de la compañía. Pero, ¿cómo son esos castings? ¿Se ejecutan los mismos mecanismos en los formatos que cuentan con famosos y los que no?

La directiva explica a BLUPER que siempre se sigue el mismo camino, independientemente de si se trata de un talent como TCMS o un reality como Traitors. "La clave es la variedad", dice.

"Buscamos diversidad de origen. Es decir, gente de todas las comunidades autónomas. Diversidad de edad, porque la tele abierta somos todos. Nos gusta la gente joven, las edades intermedias y las personas mayores. Diversidad de profesiones, discursos e imagen", detalla.

Bertín Osborne como Kiss junto a Manel Fuentes en 'Tu cara me suena'.

"El carisma y la personalidad" son otros aspectos importantes para conectar con la audiencia, "adaptando el perfil en función del formato".

Porque cada programa tiene sus particularidades. Por ejemplo, con Tu cara me suena "casi siempre se pone en marcha una búsqueda directa por parte de la cadena y de la productora, Gestmusic. En otras palabras: van a por un determinado famoso, como ocurrió con Bertín Osborne. También hay casos de interesados que llaman a la puerta expresando su deseo de concursar.

"Para participar en 'Tu cara me suena' pedimos un mínimo de oído y de nivel vocal"

En palabras de Ferreiro, los casting del programa que presenta Manel Fuentes son "muy laboriosos" porque "para participar en Tu cara me suena pedimos un mínimo de oído y de nivel vocal". "Si no se tiene un mínimo, es malo tanto para el propio concursante, porque lo va a pasar mal, como para el programa", afirma, recordando que una edición estándar de Tu cara me suena cuenta con 14 galas.

De hecho, la responsable de Atresmedia desvela que ha habido "gente interesada pero que como no tenía el nivel vocal que se pide, se ha apuntado a clases de canto". A la vista está que el programa ha pegado un salto cualitativo en este sentido.

"También buscamos una actitud de querer disfrutar y pasarlo bien", asegura Ferreiro, que insiste en la idea de que Tu cara me suena es "de esos formatos en el que todos los concursantes ganan", pues, durante los casi cuatro meses que está en emisión el programa, se les permite mostrar facetas no tan conocidas.

Luego, se realiza una prueba "donde se pide diferentes registros" para "ver la capacidad que tienen de adaptarse y de imitar", algo por lo que también tienen que pasar a los cantantes.

"Ya tenemos varios nombres en mente para la próxima temporada de 'TCMS'. Mejorar el casting me quita el sueño"

Y si, hay "cociones" lentas como las de Bertín, en el sentido de que "nos han dicho en seis ediciones que no, y a la séptima, nos dan el sí". "Nosotros no dejamos de insistir", remarca Ferreiro, aclarando que lo más difícil es cuadrar las agendas.

De hecho, el casting de la siguiente edición ya está en marcha. "Ya tenemos varios nombres para la próxima temporada", dice Ferreiro, cuya obsesión es mantener el listón del casting año a año: "Me quita el sueño". Algo que ocurre con El Desafío, que tras convencer a Victoria Federica y Genoveva Casanova, ahora lo han hecho con María José Campanario.

El secretismo de 'Mask Singer'

Los famosos también están muy presentes en Mask Singer. Aquí, el secretismo sobrevuela todo el proceso de casting. Pero, ¿cómo eligen a los famosos que se ocultan debajo de las máscaras?

"Hacemos una propuesta de nombres, siempre buscando que sean muy sorprendentes porque o bien no se espera de ellos que participen en un programa o porque lleven mucho tiempo fuera de los medios".

Isabel Presyler participó como Gatita en la segunda edición de 'Mask Singer'.

Solo cuatro personas -dos de la cadena y otras dos de la productora- tienen conocimiento de esas negociaciones, que se cierran con contratos "muy cerrados en cuanto a la confidencialidad".

Del formato que pilota Arturo Valls, la directiva guarda un especial recuerdo de Isabel Preysler, que participó como Gatita en la segunda edición. "Sorprendió muchísimo".

La figura del psicólogo

¿Y qué ocurre con un formato como Traitors donde los protagonistas son anónimos? "El casting fue complejo porque queríamos perfiles muy diferentes", dice Ferreiro.

"Lanzamos un reclamo donde se presentó gente, buscamos de forma directa por profesiones y, si detectábamos que nos faltaba un perfil, lo buscábamos", asegura, convencida de haber cerrado un "casting muy redondo", con "participantes auténticos que realmente quieran jugar sin estar pendiente de las cámaras".

"A veces las pruebas psiscológicas han echado para atrás a algún concursante, te dan mucha información"

En cualquier caso, y como sucede en todos los programas, hasta que no se encuentran en acción, "no tienes el 100% de que va a funcionar". "No solo se ha de valorar los aspectos individuales, sino como van a terminar funcionando en conjunto", añade.

Además de los test de personalidad y las entrevistas personales, otra parte muy importante son las "evaluaciones psicológicas". Un examen que, sobre todo, es fundamental en formatos de convivencia como Love Island o Drag Race. "A veces las pruebas psicológicas han echado para atrás a algún concursante, porque te dan mucha información", confiesa.

Vicky, Carlos y Popeye en 'Traitors España'.

Tampoco nos podemos olvidar, por último, de concursos como La ruleta de la suerte o Pasapalabra, dos minas de oro que cada día disparan los audímetros por encima del 20% de share. "Aquí hay también test de conocimientos para cumplir con el mínimo exigido".