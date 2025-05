TVE deja dudas sobre su adiós a Eurovisión si Israel continúa participando: "Queda mucho camino por delante. Ya se verá"

Melody no fue la única gran protagonista de la rueda de prensa que se celebró este lunes en Prado del Rey. Las peticiones de RTVE de apertura del debate sobre la participación de Israel en Eurovisión también fueron motivo de preguntas por parte de los medios desplazados hasta la cita.

A Ana María Bordas, jefa de la delegación española y recién nombrada presidenta del Grupo de Referencia de la UER -asumirá el mandato en junio por dos años-, se le consultó directamente si la cadena se planteaba abandonar el festival si estas peticiones eran desoídas. Peticiones que también incluían, por cierto, la revisión del sistema de votación por posible irregularidades.

"En estos momentos no lo sé. Creo que queda mucho camino por delante, va a haber mucha discusión, se va a hablar mucho de este tema. UER y todas las delegaciones están reflexionando mucho. Es avanzarnos mucho decir qué haremos, o qué no haremos. Eso no dependerá de mí, sino del Consejo de Administración, y ya se verá", señaló.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, quiso remarcar la posición "clarísima" del ente público respecto al conflicto en Gaza. Hay que recordar que la cadena lanzó un mensaje en apoyo a Palestina, justo antes de comenzar la retransmisión de la final.

"Estamos a la espera de respuesta, y de que en esas reuniones que va a haber en las próximas semanas se empiecen a adoptar una serie de medidas. De hecho, varias delegaciones de Europa se han sumado a las peticiones realizadas por esta casa. Hay que ir dando pasos poco a poco, e iremos viendo cómo va quedando todo”, explicó Eizaguirre.

En efecto, televisiones como la AVROTROS de Países Bajos, la RTÉ de Irlanda o la VRT de Bélgica se han dirigido formalmente a la organización para solicitar este debate o la revisión del sistema de televoto. La emisora belga, además, amenazó con retirarse cuando la candidatura patria fuese de su competencia. Hay que recordar que se turna la responsabilidad con la cadena francófona.

La carta de RTVE a la UER

El paso al frente de la Corporación presidida por José Pablo López es evidente. En una carta dirigida a Noel Curran, director general de la UER, y Martin Green, director de Eurovisión, RTVE pidió una "reflexión" sobre si es pertinente la presencia de Israel en el concurso.

El presidente de RTVE subrayaba en el escrito que la UER no debía perder de vista su responsabilidad en la defensa de valores fundamentales como la paz y la justicia. Por otro lado, reclamaba la revisión a fondo del sistema de votación, tanto el de los jurados como el televoto, a raíz del masivo apoyo que recibió Israel.

A juicio de la pública, el método actual permite que cada usuario pueda emitir "hasta 20 veces" su voto, una práctica que, según advierte, podría "incentivar desequilibrios o manipulación". "Eurovisión está atravesando un momento difícil. Queremos contribuir a superarlo", se destacaba desde RTVE.

Pasados unos días, una misiva firmada por Martin Green dio una primera respuesta a la pública. En ella, la dirección del festival defendía su sistema de televoto, equiparando Eurovisión a cualquier otro programa de televisión en el que el público tenga poder de decisión.

La UER reconoció haberse planteado la cuestión de los 20 votos por persona. "Esto está diseñado para garantizar que el público de todas las edades pueda votar por más de una de sus canciones favoritas, y no hay evidencia actual de que afecte de forma desproporcionada al resultado final".