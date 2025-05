María Patiño, alto y claro contra Melody tras su rueda de prensa: “Creo que ha sido injusta, ha señalado a todo el mundo”

Este lunes, La familia de la tele ha tenido una entrega un tanto atípica, y no solo por sus nuevos horarios. Y es que parte de su primer tramo se ha dedicado a escuchar a Melody en su primera rueda de prensa tras Eurovisión, si bien, no de manera íntegra.

El espacio de La Osa Producciones iba intercalando bloques de su comparecencia con opiniones y declaraciones de la presentadora, María Patiño, y de colaboradores. Y María ha sido bastante crítica con algunas afirmaciones realizadas por Melody.

Como si de una defensa del formato se tratase, aseguró que “en este programa se negó desde el primer momento que ella no había hecho ningún gesto de desprecio en ningún momento tras su actuación, la presentadora que soy yo lo desmintió”, explicaba.

Melody ha hecho generalizaciones sobre la prensa, y en ese sentido, Patiño ha declarado que los posibles problemas de pareja fue “una revista en concreto que la saca en portada el pasado miércoles”. “No es necesario señalar y esparcir”, recriminaba a la cantante.

“Aquí jamás se ha hecho referencia a que no tiene derecho a descansar, ni la necesidad de descansar”, seguía apuntando María. Además, siguió detallando que en La familia de la tele se ha aplaudido su “excelente actuación”.

María Patiño y Melody en 'La familia de la tele'.

Así, María resumió que en su primer encuentro con la prensa tras su paso por Basilea “creo que ha sido injusta, ha señalado a todo el mundo y ha sido dos medios” los que han podido decir cosas en su contra.

“Ella sabe que hay prensa que se ha hablado muy bien de ella”, defendía Belén Esteban, que no dudó en volver a señalar a la política como la causa por la que Melody no quedó bien en el certamen.

Las palabras de Melody a las que María Patiño hacía referencia, en parte, eran las siguientes: “Por encima de todo está la salud mental. Ha habido algún programa de televisión que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa con mi familia y mi hijo”.

“No me parece porque he visto que han hablado mucho de la salud mental y no me gusta esa doble moral”, añadiría también la de Dos Hermanas, y que ha provocado que Patiño defendiese a La familia de la tele.