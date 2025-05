Lucas Curotto, de ser finalista en 'OT 2023' a trabajar como camarero: "No es denigrante ni nada malo ganarse la vida"

Este pasado domingo 25 de mayo, Socialité destapaba que Lucas Curotto, uno de los finalistas de Operación Triunfo 2023, se gana la vida trabajando como camarero en un local de Madrid. A pesar de haber sido el quinto clasificado del talent show de Prime Video, el joven ha tenido que diversificar su profesión.

El uruguayo se ha visto obligado a pronunciarse después de que su profesión fuera noticia en el programa matinal presentado por María Verdoy y Antonio Santana. Curotto trabaja como mesero en un local del distrito madrileño de Chamberí, tal y como captaban las cámaras del programa.

“No, no estáis sufriendo ningún tipo de alucinación, estáis viendo a Lucas Curotto trabajando como camarero”, narraba una redactora de Socialité mientras se mostraba al uruguayo en su puesto de trabajo.

“Mucho sacar canciones y promocionarlas, pero parece que, como Cepeda, no llega a fin de mes y tiene que convertirse en camarero para suplir las deudas que le deja la música”, concluía el vídeo, que ya despertaba indignación entre el público por la manera en la que se hablaba del trabajo del cantante.

Curotto ha publicado un vídeo en una de sus historias en Instagram para explicarse. El uruguayo ha dado una lección de honestidad, visibilizando una realidad de la que poco se habla: de cómo la precariedad laboral artística obliga a que los profesionales deban buscar ingresos por otras fuentes, como la de ser camarero.

Lucas Curotto, en una de las galas de 'OT 2023' José Irún

“Uno tiene que pagar el alquiler, seguir adelante y seguir viviendo. Pues nada, me vi en un momento en el cual vi que no podía dedicarme plenamente a la música y que había que buscarse la vida. He tenido que buscar un trabajo aparte, además de la música”, declaraba.

“La música es mi sueño y nunca voy a dejar de luchar por ella. Quería también aprovechar este momento para motivar a un montón de gente que está en la misma y dar visibilidad a esta situación. Es normal. La música es lo más lindo que hay, pero también es un camino muy complicado”, proseguía, señalando que se siente “un privilegiado” al poder seguir enlazado a la música.

“No es denigrante ni nada malo volver a hacer algo [trabajar de camarero], además de hacer música, que es a lo que yo aspiro. La vida es eso, te caes y te levantas. Es así como la vida te va enseñando. Lo voy a seguir haciendo, estoy muy orgulloso de lo que he logrado hasta ahora. Toca seguir trabajando”, concluía, terminando el vídeo emocionado.

Curotto se mostraba orgulloso de trabajar y salir adelante. Además, revelaba un nuevo proyecto con Naiara, ganadora de su edición. “Hace un tiempo ya, cuando empecé a trabajar en la cafetería, me junté con Nai, le conté mi situación y ella me dijo que quería darme una oportunidad, 'porque me parece guay, te conozco, sé lo que das'”, confesaba.