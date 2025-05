Elisa Mouilaá, víctima de acoso y vandalismo: "Me hubiera pensado dos veces denunciar a Errejón"

Lo contaba Fiesta este domingo, 25 de mayo, tras mostrar tuits realmente desagradables hacia la actriz. En los últimos meses, Elisa Mouliaá ha estado siendo víctima de acoso tanto en su domicilio como en su tienda.

"La noche del 30 de abril, alguien habría intentado forzar la cerradura. Vandalizaron todo el escaparate", señalaba un reportero del formato de Unicorn Content, desde el lugar de los hechos. "Hay días que nos encontramos meadas, nos molesta a nosotros, pues imagínate a ella", explicaba un trabajador.

Pero lo más espeluznante tiene que ver con el domicilio de Mouliaá. Una persona llamaba al telefonillo de madrugada para insultarla. "Tuve que ir a comisaría porque ya eran demasiadas cosas, demasiados sucesos. Ya no solo por redes. Fui a abrir la tienda y el cierre estaba totalmente destrozado", relataba la propia artista al programa de Emma García.

"Al principio, me cerraron mi canal online y ahí empecé de cero. Perdí unos mil y pico euros", confesó Elisa, que sintió verdadero miedo cuando un usuario anónimo en redes le dio información muy concreta sobre su vida: la dirección del inmueble, su precio o, directamente, datos personales sobre su pareja y ella.

Es decir, detalles imposibles de saber si no se conoce perfectamente a la persona y a su entorno. "Estuve recibiendo llamadas en mi casa", explicó Mouliaá, añadiendo: "Da mucho miedo. Me he desconectado de ciertas redes sociales. Son consecuencias que, de haberlas visto venir, me hubiera pensado dos veces el denunciar a Errejón".

El plató de 'Fiesta'. Mediaset España

Y es que el pasado octubre la que fue colaboradora de Zapeando denunció a Íñigo Errejón por supuestas agresiones sexuales en 2021. El paso adelante de Elisa animó a otras mujeres a contar situaciones similares que habían vivido con el exportavoz de Sumar.

Tras ofrecer el espacio vespertino estas declaraciones, en el plató de Fiesta se debatía el asunto. El reportero expuso que Mouliaá iba a llegar "hasta el final" en su proceso contra el político, pero que entendía que en ciertos momentos la afectada se viniese abajo, planteándose si le hubiera compensado más el silencio.

Amor Romeira abogó por "cambiar la perspectiva y poner la vergüenza y el foco" en los verdugos: "Siempre barajamos la opción de que ella sea la que se tenga que proteger, quitarse las redes sociales y hacer ciertas cosas por la presión".