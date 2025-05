JJ, ganador de Eurovisión 2025: "Hay que revisar el televoto, no entiendo por qué se permite participar a Israel en el festival"

Hace justo una semana, JJ entraba en ese olimpo que está al alcance de pocos: el de ganadores de Eurovisión. El representante de Austria se hacía con el Micrófono de Cristal con Wasted Love, en los instantes finales de una noche de infarto. Y es que Israel estuvo a punto de llevarse el triunfo.

Desde su residencia austriaca, en la que está descansado tras unos días frenéticos, Johannes Pietsch atiende la videollamada de BLUPER. "Todo ha ido muy rápido, ha sido un viaje loco. La locura del principio ya ha pasado, pero ahora las cosas se están volviendo más locas aún. Pero eso es bueno", dice.

Johannes confiesa que "tenía un poco de presión con las expectativas" porque las apuestas le daban como uno de los favoritos desde que salió a la luz su canción. Eso sí, "también fue toda una sorpresa porque la favorita era Suecia, pero Suecia quedó más baja".

Asegura que guarda el preciado trofeo en la sala de estar, en una vitrina de cristal, ese que se llevó casi in extremis. Porque ningún país pudo hacer sombra al arrollador televoto israelí -297 puntos-, pero Pietsch contó el favor de los jurados: 258 puntos. Por eso, los 178 puntos de voto popular le bastaron para coronarse en Basilea, con 436 puntos en total.

"Estaba nervioso, temblando, llorando. El estadio gritando: '¡Austria, Austria!'. Cuando supe que me había llevado 178 puntos de televoto, todo el mundo se puso a gritar. Me siento feliz por que el próximo Eurovisión se celebre en Austria", reconoce el contratenor,de origen flipilino, al otro lado de la pantalla.

JJ, ganador de Eurovisión 2025, en una imagen promocional. ORF/Pavla Hartmanova

Hacia nuestra 'Diva', el joven de 24 años solo halagos: "Amo a Melody. Es exactamente igual encima y debajo del escenario, no cambia. Es muy divertida, simpática y se preocupa por todo el mundo. Una gran cantante y performer al mismo tiempo. Puede decir que ha estado en este negocio desde niña".

JJ Desvela que las charlas entre ambos en Basilea eran habituales porque sus armarios estaban uno enfrente del otro. Además, el cantante se muestra en completo desacuerdo con el televoto español: "Entiendo la polémica con Melody, es increíble que solo consiguiera 10 puntos. Me alegra que tantos países estén pidiendo verificar el televoto".

"Es muy, muy raro. Personalmente, creo que hay que revisar el televoto. Hay mucha propaganda que no es el objetivo de Eurovisión", explica Pietsch. En efecto, una investigación de la UER demostró que la agencia oficial del gobierno israelí llevó a cabo una campaña de publicidad institucional para impulsar el voto a favor de Yuval Raphael.

El austriaco no se anda con rodeos sobre la participación de Israel en el festival: "Es decepcionante que una país que está provocando una guerra participe en Eurovisión. No está bien que se promocionen. Si excluyes a Rusia, excluye también a Israel. Es exactamente lo mismo".

"No entiendo por qué se permite participar a Israel, pero no puedo hacer nada para cambiarlo. Vamos a ver qué pasa el año que viene, espero que todo sea más justo", opina el abanderado del país centroeuropeo.

Una propuesta 'española'

Volviendo a lo estrictamente musical, cabe recordar que el tema de JJ tiene acento español. Sergio Jaén y Borja Rueda, director artístico y coreógrafo respectivamente, han coordinado la candidatura. Johannes los define como gente absolutamente "talentosa y brillante".

"Dos días después de que se presentase la canción, Sergio ya sabía cómo quería que luciese en el escenario. Las luces, cómo me debía mover yo... Estuvo muy implicado en nuestra puesta en escena", explica.

Johannes Pietsch, más conocido como JJ, es el ganador de Eurovisión 2025. ORF/Pavla Hartmanova

Seguramente, entre ensayo y ensayo, el ganador de Eurovisión y los coordinadores de Wasted Love compartiesen impresiones sobre cómo se vive el certamen en sus países. A diferencia de la 'pasión eurofan' que se vive en España, "en Austria la gente no le presta demasiada atención a Eurovisión".

"Creo que no le interesa porque se ha vuelto muy político. Pero, no sé, este año ha habido mucho hype, porque se veía que teníamos la oportunidad de ganar otra vez", expresa el cantante de ópera, que ha regalado a su país una alegría que no sentía desde 2014, cuando Conchita Wurst ganó con Rise Like A Phoenix.