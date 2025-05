Carlo Costanzia corta en pleno directo una pregunta incómoda en 'De viernes': "No voy a hablar de eso, está en mi contrato"

De viernes ha tenido una noche muy movida este pasado 23 de mayo. Uno de sus invitados estrella ha sido Carlo Costanzia. El actor de origen italiano ha querido sentarse en el plató para aclarar ciertos aspectos personales, relacionados con una presunta crisis de pareja con Alejandra Rubio o sobre la polémica entre Terelu Campos y Mar Flores. Sin embargo, hubo una cuestión que estuvo vetada por contrato.

Aunque el actor de Toy Boy ha querido mantener su privacidad alejada de la prensa, también es consciente de que debe hablar sobre ella cuando surgen rumores alrededor suyo. De ahí, que decidiera hablar sobre estas cuestiones en el magacín nocturno conducido por Santi Acosta y Bea Archidona.

Ahora bien, controlar su propio relato no es tan sencillo y eso ha provocado ciertos rifirrafes con parte de la bancada de los colaboradores del programa. Ángela Portero ha querido abordar uno de los temas que el propio Costanzia había vetado en su contrato para hablar en el formato.

A pesar de que Costanzia había accedido a abordar temas espinosos como su relación con la madre de su hijo o cómo se llevan las consuegras, sí que impuso no querer opinar sobre la situación de su exnovia, Jeimy Báez, quien se sentó en el mismo De viernes una semana antes.

La modelo terminó revelando que el hijo que está esperando es de Yulen Pereira. La exconcursante de GH VIP mantiene un intenso conflicto con el esgrimista, padre de su futuro bebé. Un tema del que Costanzia es ajeno. De ahí, que Portero quisiera saber el motivo del veto sobre esta cuestión.

Carlo Costanzia en 'De viernes'.

La periodista quiso sortear esta prohibición preguntándole por la decisión del veto y no del tema en sí. “La semana pasada, estaba aquí tu expareja, que se ha quedado embarazada. Sin embargo, es un tema que no se puede tocar aquí por imposición de contrato”, señalaba.

“¿Es por ti?, ¿es a Alejandra a la que le molesta? ¿Qué pasa con ese tema?”, preguntaba. Sin embargo, Costanzia no cedió y con tono serio, recordaba que no pensaba pronunciarse sobre el tema, así como tampoco del motivo por el que no desea hablar del embarazo de Báez.

Ángela Portero en 'De viernes'.

“Tú misma lo has dicho, por imposición de contrato no hay que hablar y no se va a hablar”, sentenciaba. Viendo que el actor no cedía, Portero optaba por enfocarse en otro tipo de cuestiones.

Precisamente, Costanzia aclaraba que no hay crisis sentimental alguna entre la hija de Terelu Campos y él. “En toda relación hay roces, podría decirte si fuera algo fundamentado, una pequeña discusión que puede haberlo... pero no hay nada”, declaraba.

De la misma manera, restaba importancia al enfado entre consuegras. Todo surgía por las palabras de Terelu sobre el regalo que le hizo Mar Flores por Navidad. La modelo señalaba que eso es algo “privado”. “No lo hizo con mala intención”, respondía Costanzia sobre el error de su suegra.