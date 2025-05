La familia de Melody, la 'nueva familia de la tele': un huracán mediático del que se han contagiado todas las cadenas

Desde el pasado fin de semana no se habla de otra cosa. Melody está en boca de todos. Y si antes de Eurovisión no había evento sin que la sevillana cantara el estribillo de Esa Diva, ahora no hay programa que no hable de ella tras cancelar la agenda que tenía apalabrada con TVE después de su (injusto) pinchazo en el certamen musical.

Que si está enfadada con la gestión de la pública, que si el mensaje en favor de Palestina alteró los resultados de España, que si se arrepiente de ganar el Benidorm Fest... Todo se ha convertido en una especie de culebrón, un huracán que está arrasando en televisión, tanto en TVE como fuera de ella.

Porque, independientemente de si la Corporación llevó un tema competitivo o no, o si el televoto está influenciado por motivos externos a la música (como así se ha demostrado), lo que está claro es que Eurovisión da audiencia. La final del pasado sábado se convirtió en la más vista desde el 'chanelazo', disparándose a un estratosférico 50,1% de share y casi seis millones de espectadores.

Y es que, el hecho de que España haya visto crecer a Melody como artista y como persona después de verla bailar con los gorilas, hace que su personaje suscite un interés especial. También ayuda su carisma, por supuesto, y el impoluto trabajo de promoción que ha hecho RTVE desde que la de Dos Hermanas levantara el micrófono de bronce en Benidorm.

El batacazo en Eurovisión y el morbo por saber lo que realmente se le pasa a Melody por su cabeza han hecho que todos los magacines saquen tajada del tema que, poco menos, se ha convertido en un asunto de estado. Y, como pasa en los mejores culebrones, han emergido personajes secundarios. Con el permiso de Belén Esteban, María Patiño y compañía, la 'familia de la tele' esta semana ha sido la de la diva.

Lorenzo, el padre de Melody, en el post de Eurovisión.

Todo comenzó el sábado por la noche, ya domingo, cuando el padre de la cantante agitó el avispero. Lorenzo Ruiz se mostró muy cabreado en el programa que La 1 emitió tras la final y no dudó en criticar el sistema de votos del certamen: "Pensaba que Eurovisión con el tiempo iba a cambiar, pero veo que no. Sigue igual, y los unos se votan a los otros".

El patriarca fue más allá al cargar contra el apoyo masivo que recibió Israel de los espectadores. "No quiero crear una polémica, pero Israel, que yo no tengo ningún problema porque no entiendo nada de esas cosas, estaba de los últimos y le dan casi 300 puntos... No lo entiendo".

El lunes comenzó el show. Justo cuando Melody pasó a ser la persona más buscada de España. Sus tías, Pilar y Paqui, hicieron toda una tourné por las televisiones, apareciendo en La familia de la tele y en Y ahora Sonsoles. En ambos programas, las dos no pararon de bailar. "¡No paran estas señoras! Esto explica el arte de Melody", dijo la presentadora de Antena 3.

Y Paqui no dejó de insistir en que fue ella la que enseñó a su sobrina el famoso helicóptero que, para quien todavía no lo sepa, es el movimiento que hizo Melody con su melena. "Cuando yo lo hacía tenía la bata de pelo más larga". Al día siguiente, no dudaron en estar presentes en plató.

Sonsoles baila con las tías de Melody, Paqui y Pili.

El espacio de Sonsoles también logró hablar con el tío de Melody. Carlos Ruiz Molina se mantuvo en la línea del padre, levantando las sospechas por el resultado de Melody porque, intentó votar desde Francia, pero no pudo: "Creo que ha habido algo raro, hay cosas que dan qué pensar".

El martes, que fue el día que Melody rompió su silencio en una conexión improvisada con el programa de Telecinco Vamos a ver, su tía abuela, María, entró en La familia de la tele para expresar su enfado. Eso sí, con la casa "bien arreglada" "Lo que le han hecho con ella no está bien. Todo el mundo lo ha dicho. La han estafado".

También el martes fue cuando Lorena Vázquez aireó el cabreo de Melody en palabras de su propio entorno. "Uno de sus amigos me asegura que sí está enfadada, pero que su malestar viene de lejos y está directamente relacionado con la organización", dijo. "No pudo elegir a sus bailarines y se le impuso cantar una versión de la canción que no era su favorita".

En efecto, a Melody le corre el arte por la sangre porque viene de una familia de artistas. Su padre es cantante del grupo Los Kiyos. Y sus tías estaban en el mundillo de la música al formar con Lorenzo el trío Zibayi. De hecho, en una de las canciones, Melody canta por primera vez Vivir en paz.

Todos estos ingredientes hacen que esta estirpe sea perfecta para un docureality, siguiendo los pasos de las Campos o las Berrocal. ¿Los Ruiz? Quizás, ya esté en la mente de algún directivo.

En cualquier caso, los familiares de Melody han dado la cara cuando ella se ha apartado y han regalado momentazos de televisión. La cantante dará carpetazo definitivo a su sueño eurovisivo el próximo lunes, a partir de las 16:00, en una esperadísima rueda de prensa que servirá de contenido a La familia de la tele en la sobremesa.