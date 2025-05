Un soltero de Badajoz rechaza a su cita en 'First Dates' por su estilo de vida: "No tiene ambición por desarrollarse"

Las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvían a abrir para los solteros más exigentes de nuestro país. En la noche de este martes, First Dates iba a sorprender con las citas a ciegas más divertidas y sorprendentes de los valientes que vienen a buscar el amor al formato de Cuatro.

De esta manera, el presentador Carlos Sobera iba a conocer a uno de esos solteros que dejan huella en su paso por el dating show. Mariano de 40 años y procedente de Badajoz se presentaba así ante las cámaras de First Dates: "Me gustaría tener una relación estable. Es lo que yo busco y me gustaría seguir evolucionando como persona".

"Me gusta ese tipo de mujer que sea clara y que tenga unas metas. Cuando estoy enamorado me considero muy serio para mi relación. Serio, en el sentido de que me gusta respetar y que me respeten", añadía el soltero de Badajoz.

La afortunada que iba a conocerle sería Silvia, de 36 años y procedente de Toledo: "Soy una persona muy celosa, no hasta el punto de posesiva pero muchas veces veo cosas donde no las hay. Cuando quiero a una persona, llego al extremo o lucho más por ella o acabo haciéndola daño. Es complicado".

"No me ha llegado a llamar la atención como yo esperaba. He visto que es una chica que no se cuida como yo quisiera. Para mí es muy importante.Tiene una forma de vestir que no la veo muy femenina, para mi gusto. Soy muy de que una mujer lleve su vestido. No me ha llamado lo que yo esperaba que me llamara", comentaba Mariano sobre su primera impresión.

Mariano, en 'First Dates'

"Es un poco bajito, más o menos de mi estatura. A mí me gustan los chicos más altos. Viste bien pero no es mi tipo, no sé. Me habéis puesto una pareja muy j... Si hubiera sido otra persona. Ha sido horrible", confesaba Silvia sobre su cita de esta noche en First Dates.

En un momento de la cita, Silvia le decía que había trabajado de camarera y en la logística pero que actualmente se encuentra en paro. Un comentario que no convencía a Mariano: "Que no esté trabajando me tira un poquito para atrás. Podría seguir conociéndola pero es algo que me frene. Ver que no tiene una ambición por desarrollarse aún me tira más para atrás".

Silvia, en 'First Dates'

Otro de los puntos donde ambos no coincidirían sería el tema de la fiesta. "A mí me gusta salir como el que más pero no a ese nivel, lo dejé atrás en la juventud", señalaba Mariano a la joven de Toledo, que afirmaba gustarle el tecno, el reguetón y el dembow.

"A mí también me gustan los coches pero habría que ver si le gustan de verdad. Una cosa es que entiendas de cosas y otra es que sea tu pasión, como es la mía", se expresaba la soltera sobre su afición por los coches. "No me inspira nada, no me gusta nada", añadía también.

Momento de la cita entre Mariano y Silvia, en 'First Dates'

La decisión final estaba lista para sentencia. "No tendría una segunda cita. No me veo con él en un futuro y no me atrae ni físicamente ni su forma de ser. Me parece muy básico, muy simple y no me transmite nada", no dudaba en decirle Silvia a su cita.

"No tendría una segunda cita con Silvia. No es el tipo de mujer que a mí me llama la atención, físicamente y demás. Creo que no tienes todavía las ideas bastante claras porque no sabes lo que quieres. Para mí es un problema el no tener una economía y no te veo con ciertas ambiciones a crecer", apuntaba Mariano. "Que no trabaje no significa que no tenga dinero", zanjaba ella la cita.