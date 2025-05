Miguel Ángel Revilla desvela que Pablo Motos se ofreció a darle dinero para pagar al rey emérito: “Y te dije que no”

“Estoy con paz interior y la conciencia tranquila”. Así aseguraba encontrarse Miguel Ángel Revilla al principio de su entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero este martes. Tal como ya había anunciado, acudía al programa para dar su versión de la demanda del rey emérito después del acto de conciliación, que tuvo lugar el pasado viernes. Y una de las cosas que dejó claras es que cuenta con el apoyo de Pablo Motos, tanto como para que el presentador se haya ofrecido a darle dinero para pagar al rey en caso de salir declarado culpable.

“Quiero aclarar para empezar una serie de bulos”, empezó diciendo Revilla al inicio de su charla. “El bulo que están lanzando gente de mucha influencia es que me estoy forrando con las televisiones”, señalaba. Según él, “en su vida” ha cobrado de una tele, y que, como mucho, en casos como Buenafuente, que pagaba, se ingresó ese dinero a fines benéficos en Torrelavega.

Revilla incluso explicó que El Hormiguero le quiso obsequiar con su clásico reloj por ser invitado infinity, tras más de 20 visitas, y que el mismo cuesta 5.000 euros “y te dije que yo no lo cogía y lo destinases a algo benéfico. Revilla no cobra por ir a las televisiones”.

En ese sentido, Pablo Motos insistió: “Jamás le he pagado ni a un solo invitado ni un solo céntimo”. Y es que la gente viene “a promocionar, a charlar, hacemos un intercambio y tienes un micrófono”, pero no pagan a nadie por dar una entrevista.

Revilla cree que el hecho de que un rey denuncie a algo como él “no es lo habitual”. “En otros tiempos, si digo lo que digo aquí en El Hormiguero, no estaría vivo”, aseguraba también, remontándose a tiempos de Fernando VII.

En la denuncia se recogían ocho declaraciones en las que Miguel Ángel Revilla habría cargado contra el rey, y siete de ellas tuvieron lugar, precisamente, en El Hormiguero. “Se ve que ve El Hormiguero como todo el mundo y ha comenzado a tomar nota”, afirmaba. Y en ese sentido, apuntó que si la sentencia le declarase culpable “tendré que venir a El Hormiguero a decir por sentencia judicial que he mentido”.

“Va a ser también otro momento...”, vaticinaba Motos. Y Revilla apostillaba que tendría que ir “siete veces”, provocando la risa del presentador. “Tengo que venir siete veces a decir que he mentido”, insistía el de Cantabria. “Tu plan es venir siete veces, decir por cierto que he mentido y luego ya te haces el programa”, le deslizaba Pablo. “Tú tienes la obligación, ya que me has acogido para mentir aquí”, le reprochaba Revilla. “Si es raro que yo no tenga la culpa de todo”, se resignaba el presentador.

Miguel Ángel Revilla en 'El Hormiguero'.

El rey emérito, al que en todo momento Revilla ha hecho referencia como Juan Carlos de Borbón y Borbón Dos Sicilias, su nombre de ciudadano, pide una indemnización de 50.000 euros. Y en un momento dado, explicó: “Por cierto, uno de los que me ha ofrecido pagar parte está aquí”. “Yo”, reconocía Pablo Motos. “Este”, le señalaba el expresidente de Cantabria. “El primero. Miguel Ángel, aquí estoy yo”, seguía diciendo Revilla, y Pablo Motos reconocía que así era. “Y te dije: nanay. Como el reloj, no lo quiero”, terminaba por explicar Revilla. “Me lo niega todo”, dijo entre risas Pablo Motos, y continuando así con la entrevista.

A lo largo de la charla, Miguel Ángel Revilla detalló que si alguna vez ha hablado mal del rey emérito es porque llevan “20 años” leyendo historias que son “aparentes verdades” y que el monarca nunca desmintió. Por eso, alguna vez le ha llamado “corrupto” en lugar de “presunto corrupto”. Y cree que, como le dijo el exministro Josep Borrell, si le ha denunciado a él y no a otros es porque “a ti la gente te escucha” y sus palabras contra el emérito han tenido más calado que si se dicen en un editorial de un periódico o en un libro.