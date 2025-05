Melody rompe su silencio en Telecinco tras Eurovisión: "Se está formando una..."

Melody por fin ha hablado tras su resultado en Eurovisión 2025. La representante de España en el festival ha sido abordada por Vamos a ver a las puertas de su casa de Mijas (Málaga), siendo así su primera aparición en televisión desde el pasado sábado, 17 de mayo, día en que se celebró la gran final.

Telecinco es la primera cadena que logra hablar con uno de los rostros más buscados del momento. La noche de la final, en el programa posterior a la gala, la abanderada española no hizo acto de presencia en La 1. En su lugar, se conectó con Dos Hermanas, donde su padre se quejó abiertamente de la puntuación que había obtenido su hija: 37 puntos, una antepenúltima posición.

"Muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Tengo la piel de gallina por estar con una diva como tú", aseguraba, nerviosa, la reportera del magacín que conduce Joaquín Prat al conseguir que Melody la atendiera. "Mira, yo estoy muy bien. Simplemente salgo y no tienes por qué ponerte nerviosa. Ustedes sabéis que yo os quiero un montón", decía la cantante para tranquilizarla.

"Valoro muchísimo el cariño que me dais. No es cuestión de estar en silencio ni nada. Yo he decidido venirme a mi casa unos días para estar tranquila porque tengo un niño muy pequeño y lo necesito", afirmaba Melody. Según explica, este mismo martes se sabrá qué día se hará "la rueda de prensa".

En esta comparecencia, la andaluza valorará por extenso su experiencia en Eurovisión: "Yo voy a hablar con todos vosotros, os voy a contar anécdotas de lo que he vivido y ya está. Se está formando una... Yo entiendo lo que está pasando".

