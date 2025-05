Una soltera de Murcia rechaza a su cita en 'First Dates' por su machismo: "No sabes cómo las pillas en sus días de ovulación"

First Dates vuelve, una semana más, con una emisión de lo más especial. El dating show más conocido de la televisión realizaba un pequeño homenaje a las diferentes regiones de nuestro país. De esta manera, el formato de Cuatro se reinventaba bajo el nombre First Dates Folklore.

Para esta ocasión tan especial, los solteros que visitan el restaurante del programa vestían los trajes típicos y representativos de sus comunidades autónomas. Así, uno de esos valientes sería Juan de 54 años y procedente de Valencia que se presentaba así: "En la ofrenda de flores cuando veas a alguien saludando, tienes que saber que ahí viene Juan, el peluquero. Soy como la fallera mayor que siempre voy saludando.

"Las fiestas de Valencia son todas espectaculares, todas tiene colorido. Soy muy fan de la elegancia, he sido peluquero y como tal tengo imagen y hay que cuidarla", añadía el valenciano. "Cuando me ponen la mano encima quiero que me ponga la carne de gallina", exigía sobre lo que tiene que sentir con una mujer.

La afortunada que iba a conocerle sería Conchi, de 46 años y de Murcia. "Lo mejor de Murcia es el clima, la gastronomía y la gente que es muy acogedora", se presentaba. "La mujer murciana es difícil conquistarla, no es tan abierta. Una cosa es conectar y caerle bien, otra cosa es conquistarla y ganarte su corazón", añadía la soltera de Murcia.

"Es una mujer, muy mujer. Me la llevaba al huerto, pero fijo. Yo la veo elegante, si compenetrásemos estoy seguro que la gente se giraría para mirarnos", no dudaba en apuntar tras ver por primera vez Juan a su cita de esta noche en First Dates. "Es un hombre proveedor, me gusta eso", añadía ella.

Juan, en 'First Dates'

"Reune el perfil de un valenciano porque es un poco chuleta y egocéntrico", comentaba Conchi sobre Juan. Posteriormente, el valenciano se definía abiertamente ante ella: "Yo no soy un facilongo, soy selectivo. No soy de esas personas que conoce a una chica de una noche y me enrollo. Si me enamoro, lo entrego todo. Si no me enamoro no tengo relaciones".

"Es muy antiguo, hoy en día y a esta edad te vas a la cama si te gusta la persona", criticaba la soltera murciana las opiniones de Juan. "Tú necesitas una persona que te rebaje", le comentaba el valenciano. Unas palabras que no sentaron nada bien a Conchi: "Cuando tengo interés en algo, cuido mis palabras. Sobre todo en una primera cita, porque un gesto lo puede arruinar todo".

Conchi, en 'First Dates'

"Tener iniciativa no es mandar. Transmitir autoridad y seguridad no es rebajarte", le recrimina a su cita. Por su parte, Juan seguía defendiendo sus palabras: "Las mujeres no sabes el día de la ovulación, como aquel que dice, cómo las vas a pillar. La tratas de señora o la tratas de reina y es que no sabes cómo decirle nunca".

Como colofón final, ambos mantuvieron una acalorada discusión sobre quién iba a pagar la cena de esta noche. "El dinero duele mucho y si un hombre no lo quiere compartir contigo es porque no le importas", apuntaba la de Murcia. Sin duda, la decisión final estaba lista para sentencia.

"Hemos tenido un encontronazo en la forma de pagar. Ha sido un malentendido, te pagaría 100.000 cenas. Soy un caballero y buscaba una mujer como tú. Contéstame si tendrías una segunda cita, con lo que te salga del corazón", se dirigía Juan a la soltera murciana. "La verdad es que no. Me voy a mi huerto", se despedía, sin más dilación, Conchi en First Dates.