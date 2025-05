La verdad sobre el uso de instrumentos y el playback en Eurovisión: el caso del italiano Lucio Corsi y su armónica

La gran final de la edición número 69 de Eurovisión se celebra este sábado en la ciudad suiza de Basilea. El evento, que podrá seguirse en directo a través de La 1 con los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela, vuelve a estar marcado por la participación de Israel. Hoy, de hecho, Eurovisión amenazaba a RTVE si durante la retransmisión los comentaristas volvían a hacer referencia al conflicto en Gaza.

Polémicas aparte, España estará representada por Melody. La artista sevillana se subirá al escenario del estadio St. Jakobshalle para interpretar Esa Diva, la canción ganadora de la última edición del Benidorm Fest. Nuestro país actuará en sexta posición, es decir, en la primera parte de la final. Lo hará sobre las 21:39.

Suecia y su sauna parte como la gran favorita a suceder a Nemo Mettler y ganar el ansiado Micrófono de Cristal. El trío KAJ -en realidad son finlandeses- y su Bara bada bastu tienen todas las papeletas para dar el octavo triunfo a Suecia, que rompería el desempate con Irlanda en victorias. Ambas naciones están en lo más alto del palmarés con siete.

Las casas de apuestas también dan muchas opciones a Austria, con JJ y Waster Love, y Francia, con Louane y Maman y su tormenta de arena. Aunque ojo, que Finlandia y Países Bajos podrían dar la sorpresa en el último momento.

Los 26 países que participan en la final (como los otros nueve que han quedado eliminados) tendrán que regirse por una serie de normas impuestas por la UER (Unión Europea de Radiodifusión). Y es que, como cada año, muchos espectadores se preguntarán si en Eurovisión existe el playback.

En este sentido, las reglas son claras, y los artistas están obligados a cantar en riguroso directo, por lo que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia está permitido el playback. Aunque, hay que destacar un pequeño matiz. Y es que, hace unos años, a raíz de la pandemia, Eurovisión hizo cambios con las voces de los coros, que sí están pregrabadas.

La voz nunca es en playback, pero la música de cada canción sí. Esto quiere decir que los músicos que aparecen sobre el escenario simulan estar tocando, como ocurrió el año pasado con Mark Dasuosa de Nebulossa. Eurovisión prohíbe el uso de instrumentos conectados. Una decisión que se tomó en el año 2000, cuando se eliminó la orquesta que solía acompañar a cada país.

El truco de Lucio Corsi

Pero, ¿qué ocurre con la armónica que usa Lucio Corsi, el representante de Italia? El segundo clasificado de San Remo acude a Basilea con Volevo Essere Un Duro, un tema en el que, en un momento dado, tira de este pequeño instrumento de viento.

Y no, no está incumpliendo ninguna norma, porque la armónica no está conectada en ningún momento. El italiano tira de truco acercándose la armónica al micrófono para que este recoja su sonido, como ya hizo Emmelie de Forest, la danesa que ganó Eurovisión en 2013 que tocaba el tin whistle (la flauta irlandesa) en Only teardrops.