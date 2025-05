María Patiño interrumpe ‘La familia de la tele’ y se pone de rodillas: “Les juro que vamos a seguir”

La familia de la tele tiene un grave problema de audiencias. Desde su estreno, el programa que bebe del antiguo Sálvame de Telecinco no ha conseguido ser líder de su franja, ni tampoco aproximarse a serlo. Sin embargo, este jueves 15 de mayo, día en el que introdujeron cambios, el formato tomó algo de oxígeno, y María Patiño ha querido celebrarlo poniéndose de rodillas.

El magacín producido por La Osa estaba tratando, en su primer bloque o acto, los amores de Sara Carbonero, con Javier de Hoyos delante del pantallón, cuando María Patiño hizo una pequeña interrupción. “Pues yo sí que necesito que ustedes nos quieran. Les tengo que dar las gracias porque ayer subimos un poquito y para nosotros eso es auténtica motivación. Mucha fuerza y mucha energía”, afirmaba.

“Así que yo me vuelvo a poner de rodillas y les juro que vamos a seguir. Estamos preparando ya el programa del lunes”, apuntaba, mientras el público no paraba de aplaudir. “Es como en el colegio, no es lo mismo un seis que un siete, que ya es notable. Pues yo voy por el ocho”, avanzaba la presentadora gallega, dejando claro que todos iban a seguir trabajando por conquistar a la audiencia.

En concreto, el llamado primer acto (de 15:54 a 17:13) de este 15 de mayo logró subir nueve décimas respecto al día anterior, y anotó un 7,5% de cuota. Ese dato le permitió ser cuarta opción de su franja, por detrás de Antena 3 (14,3%), las autonómicas (10%) y Telecinco (8,2%). La principal novedad del bloque es que María Patiño lo presenta en solitario.

El segundo acto, por su parte, que fue de 19:11 a 20:30 horas, estuvo en manos de Inés Hernand y Aitor Albizua, dejando a un lado el corazón para centrarse en actualidad y sucesos. Marcó un 6,4% de share, escalando otras nueve décimas en su franja, justo después de las series diarias. A pesar de la subida, fue quinta opción.

La escasa acogida que ha tenido La familia de la tele ha obligado a RTVE a reestructurar el programa. Y así, cuando inicialmente se anunció que sería presentado por Inés Hernand, Aitor Albizua y María Patiño como equipo, ayer se anunció que los bloques serían completamente diferenciados.

La primera parte seguiría con María Patiño a los mandos, y la segunda la conducirían Inés y Aitor. Sin embargo, este viernes, en un giro no previsto, Inés causó baja y su hueco en el segundo lo ocupó Carlota Corredera.