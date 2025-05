Miguel Ángel Valero, Piraña en 'Verano Azul' muy sincero ante Ónega: "Con la fama no podía salir a la calle y me ocultaba"

Cuarenta años después del fenómeno Verano Azul, Miguel Ángel Valero, el inolvidable Piraña, se sentó en el plató de Y ahora Sonsoles para hablar sobre aquella etapa que marcó su vida para siempre. A sus 54 años, y lejos del foco mediático, Valero reflexiona sobre la fama precoz y cómo decidió alejarse del mundo de la interpretación para desarrollar una carrera brillante en la ingeniería.

En la conversación con Sonsoles Ónega, Valero recordó cómo, siendo apenas un niño, pasó de jugar en su barrio a no poder caminar tranquilo por la calle. "Con la fama no podía salir a la calle y me ocultaba", confesó. Y es que Verano Azul, emitida por TVE a principios de los años 80, se convirtió en una de las series más vistas en la historia de la televisión española, alcanzando audiencias estimadas de hasta 20 millones de espectadores.

El actor, que fue elegido por Antonio Mercero con tan solo ocho años, interpretó a uno de los personajes más queridos de la ficción: Piraña, el simpático niño comilón y amigo inseparable de Tito. "Muchas de las cosas que tenía el personaje venían de mí. Antonio vio a un niño inquieto, con ganas de aprender", explicó Valero, quien aseguró que el rodaje en Nerja fue una experiencia inolvidable, pero exigente: por las mañanas grababan y por las tardes recibían clases particulares.

Tras el éxito de la serie, Valero se mantuvo unos años más en el mundo audiovisual, participando en películas y programas como La bola de cristal. Sin embargo, decidió dar un giro radical a su vida, centrándose en los estudios. Hoy es Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones y profesor universitario.

Sobre el impacto físico de su personaje, Valero fue claro: "Nunca me afectó tener barriga. Era mi físico. Lo importante era cómo me relacionaba con los demás". También comentó que muchas personas se sintieron identificadas con él, y que nunca le preocupó lo que pudieran decir sobre su aspecto.

Miguel Ángel Valero y Sonsoles Ónega. 'Y ahora Sonsoles'.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue su recuerdo del rodaje de la muerte de Chanquete, una de las escenas más recordadas de la televisión española: "Fue muy intenso en el rodaje porque se creó un clima de despedida, tristeza. Cuando rodamos esas escenas no dimensionábamos lo que representaría Verano Azul. Esta fue la segunda muerte de mi vida, la primera fue la de mi abuelo. La muerte se vivió con naturalidad, tristeza y esperanza. Es de las 10 escenas de TVE con más impacto y audiencia, con lo cual fue la muerte de un ser querido para muchas personas", confesó ante las cámaras de Antena 3

Miguel Ángel Valero no reniega de su pasado como actor infantil, pero tampoco se aferra a él. Disfruta recordando lo vivido y se siente orgulloso de haber construido su camino fuera del foco. Sus hijos han visto la serie varias veces y para él, eso ya es suficiente recompensa: "Es un regalo".