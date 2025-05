Una soltera de Madrid rechaza a su cita en 'First Dates' por un motivo de peso: "Me parece terrible lo que hace"

First Dates se ha convertido en uno de los programas más queridos de la televisión de España. Sus citas a ciegas protagonizadas por los solteros más sorprendentes y únicos le han convertido en el mejor dating show de nuestro país. En la emisión de este miércoles, Carlos Sobera recibiría a una de esas solteras que dejan huella en su paso por el formato de Cuatro.

Jacqueline, una argentina de 30 años que venía de Madrid, se presentaba así ante las cámaras del programa: "Me gusta llamar la atención, conocer un montón de personas que te aporten. Siempre es muy importante estar abierto a escuchar porque nunca se sabe con quién te puedes encontrar".

La joven relataba a Carlos Sobera que era creadora de contenido y tenía hasta cuatro citas semanales para encontrar pareja: "Cuando tengo una cita me lo imagino en el altar, cómo sería como padre, cocinando o estando enojado. Creo toda esa secuencia, mientras hablo con la persona".

"Me gusta cuando la persona muestra su mejor versión, cuando lo haces brillas seas como seas", añadía Jacqueline. El afortunado que iba a conocerla sería Aitor, de 28 años y procedente de Sevilla. "Siempre he pensado que he estado dos veces muy enamorado y, a día de hoy, si me preguntan te diría que no. He malinterpretado lo que es estar enamorado", se presentaba Aitor en el programa de citas de Cuatro.

"Me gustan las mujeres bajitas, como los aromas buenos que vienen en frascos pequeños, y si son culonas mejor", comentaba también. "Me encantan los andaluces por cómo hablan y me parecen personas súper divertidas. Si bien la gente de Madrid también me encanta, hay una pequeña diferencia que noto ahí en el acento", comentaba Jacqueline al escuchar la voz de Aitor.

Jacqueline, en 'First Dates'

"Físicamente me parece una niña guapa, tiene un cuerpo bonito y es atractiva. Además, con su personalidad llama la atención", se expresaba Aitor sobre su primera impresión al conocer a su cita de esta noche en First Dates.

Durante la cena, la soltera argentina fue la encargada de llevar el ritmo. En un momento, Aitor comentó que come de todo y que le "gusta mucho la carne". Un comentario que no pareció cuadrarle a la joven: "A mí me gustan mucho los animales. Tengo dos chihuahuas y dos conejos, y que coma animales me parece terrible".

Aitor, en 'First Dates'

"Ha ido a cuchillo, no me ha dado tiempo a nada y ya me preguntaba si iba a ser mi mujer. Espérate...", se quejaba Aitor por la intensidad que planteaba Jacqueline durante su encuentro. "Mi ex no quiso casarse y estuve siete años de relación intentándolo de convencer. No voy a pasar por eso, otra vez", recordaba ella tras la negativa del sevillano a pasar por el altar.

Más tarde, Aitor no dejaba claro si había sido infiel a sus parejas. "No me negó nada porque si yo estaba equivocada me lo podría haber dicho. El actuó muy pasivo, no dijo nada", criticaba la soltera la actitud de Aitor ante este asunto.

Momento de la cita entre Aitor y Jacqueline, en 'First Dates'

"Yo soy una persona intensa y necesito alguien que me frene. Si encima me sumas y me das pues se complica todo bastante. Su intensidad y la mía no sé yo si nos llevaríamos bien", afirmaba el soltero de Sevilla sobre la personalidad de su cita a ciegas.

La decisión final les esperaba a ambos solteros. "No quiero una segunda cita. Me caíste súper bien y hay mucho potencial para encontrar alguien que sí te guste", señalaba Jacqueline a su cita. "Pienso como ella, como amigos bien, pero más allá iba a ser complicado. Es muy intensa e iba a ser un choque de trenes", finalizaba Aitor su cita en el restaurante de First Dates.