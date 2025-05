'La familia de la tele' vende humo al puro estilo 'Sálvame': ceban en falso la visita de “dos altos carguísimos” de RTVE

Belén Esteban ha abierto la caja de los truenos en La familia de la tele este jueves. La apodada ahora como La Patrona no se siente cómoda en el formato, no le gustan los temas que se tratan, y está pensando en tirar la toalla e irse. Esto ha provocado un efecto dominó entre sus compañeros, con Aitor Albizua también asegurando que él no sabía que iba a ir a un programa de corazón.

La tormenta prometieron calmarla con la visita de dos altos directivos de RTVE para anunciar una determinación con el magacín, y que se anunció en el primer bloque de emisión, pasadas las cinco de la tarde.

El tiempo pasaba, y la visita se convirtió en un cebo. Más de dos horas después, María Patiño recapitulaba: “Se ha transmitido a la cúpula de este programa que van a venir dos directivos de esta casa y nos se nos va a comunicar algo”. “Del futuro de este programa”, apostillaba su compañero Aitor.

David Valldeperas, director del formato, aseguraba: “Y seguimos pendientes. Entended que tienen otras cosas que hacer”. “¡Este programa es importantísimo! Yo vendría ya”, apostillaba por su parte Alba Carrillo, que se incorporó al equipo esta semana. Y Valldeperas decía una vez más: “dos altos carguísimos de RTVE”.

Mientras esto ocurría, el programa llegó a conectar con Laura Roige, coordinadora de redacción. Laura lamentó que no hiciesen contenidos que gustasen a Belén, que se quejó de que todos los temas que tocan ya se hayan tratado en otros espacios. “Todos sabemos que es muy complicado, hay un gran trabajo y ojalá tengamos trabajo que os encante”, decía la coordinadora, invitado a todos a “que nos propongáis temas, exclusivas”.

Pero Laura también celebraba que el programa estuviese generando ruido y conversación en redes sociales, y leyó algunos comentarios de ánimo. Para María, lo vivido ha sido “algo necesario y positivo” y cree que era fundamental que esto ocurriese y compartirlo con la gente, para que sepa que es el principio de algo que emocionalmente necesitábamos todos”.

María Patiño, en otro momento de 'La familia de la tele'.

Finalmente, a escasos minutos del final de la entrega, María Patiño leyó un comunicado: “Tras lo ocurrido esta tarde en el plató se ha convocado una reunión de urgencia de los directivos de RTVE responsables del programa para acordar distintas medidas que afectarán drásticamente al programa. La reunión se está produciendo este momento y las medidas serán comunicadas a la productora mañana por la mañana”. No habría visita de “carguísimos” ni nada parecido.

Así, La familia de la tele ha terminado por vender humo como antaño lo hacía Sálvame, el programa del que es deudor. Y es que eso de reuniones de los colaboradores con la cúpula para tomar decisiones que al final resultan de lo más baladíes, la promesa de testimonios que romperán las historias tal y como la conocemos que luego no hablan, el anunciar nombres de personas que han sido infieles y que luego no se dan o fotos transgresoras que no ven la luz fueron una constante en el espacio de Telecinco.