David Broncano, sin filtros con Antonio Resines: "Hoy vienes más concejal franquista que nunca. Te queda bien"

Una noche más, David Broncano acapara el access prime de Televisión Española. Tras varios meses en los que las audiencias no han sido su punto fuerte, el presentador ha recibido a Antonio Resines, un viejo conocido de la casa, de una forma inusual: a golpe de bombo y aplausos del público. Lo que no esperaba Broncano era el sorprendente cambio de look del actor, que no pasó desapercibido.

"Hoy, en La Revuelta, después de meses: ¡Antonio Resines!", ha anunciado con entusiasmo el conductor del programa. Con una gran ovación y gritos de guerra, el actor de Los Serrano entró al plató, encantado con la calurosa bienvenida. "Hacía meses que no venía. ¡Pero qué buen público!", ha exclamado Resines. Sin embargo, su presencia no solo llamó la atención por su simpatía habitual, sino por su renovado aspecto físico.

Sin dejarle continuar con su discurso preparado, David Broncano interrumpió para bromear sobre su bigote. "Hoy vienes más concejal franquista que nunca", ha soltado entre carcajadas, mientras miraba al actor con humor. "¡Es increíble!", ha añadido, provocando las risas del público y del propio Resines.

Antonio Resines en La Revuelta. RTVE Play

"Es que, a ver...", ha intentado explicarse el actor, mientras Broncano seguía: "Eres como del sindicato". Resines, entre risas, ha aclarado que el bigote tenía una razón profesional: "Son exigencias del guion", ha dicho, refiriéndose a su nuevo proyecto interpretativo.

Fiel a su estilo, Broncano no dejó pasar la oportunidad de estirar la broma. "Te queda bien, de verdad", le ha dicho. "Sí, me da como autoridad", bromea Resines, mientras el público seguía entregado.

La escena dio pie a un momento especialmente cómico cuando, aprovechando las pantallas del plató, desde realización comenzaron a proyectar imágenes de personajes con los que comparaban al actor: un muñeco con bigote blanco, escritores del siglo XX, e incluso Vicente del Bosque. "Eres un poco escritor del siglo XX: Azorín, Larra...", ha lanzado Broncano. "No, Azorín no, que era más delgado", replica Resines, sin perder el tono de humor.

David Broncano y Antonio Resines en La Revuelta. RTVE Play

El broche final ha llegado cuando alguien del público ha decidido regalarle un reloj, que el actor se ha guardado en el bolsillo entre aplausos. Aún con las imágenes cómicas proyectadas, Resines ha pedido: "Buscad a Villarejo, que también tenemos un aire", antes de romper a reír y dar paso a su sección, la que ha insistido que se había preparado con mucho mimo para la noche de este miércoles, 14 de mayo.