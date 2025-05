Alessandro Lequio pone en jaque a la organización de 'Supervivientes 2025' tras lo sucedido: "Me da un ataque"

Tensión máxima en Supervivientes. La gala, del pasado martes, contó con diferentes alicientes para el espectador: desde la preparación de una paella valenciana por parte de Carmen Alcayde, al castigo de Playa Furia por un robo masivo de comida o la salvación de Álvaro Muñoz Escassi.

Pero el plato fuerte de Tierra de Nadie lo protagonizaría uno de los últimos expulsados de esta edición. Manuel González se reencontraba con su actual pareja, Gabriella, y veía como su padre y su hermana abandonaban el plató del programa, en el momento que ella entraba. Sobre este sonado episodio hablaron en Vamos a ver, donde Alessandro Lequio lanzó un mensaje directo a Supervivientes.

"Tu hermana se ha dedicado a ir a todos los platós a contar bulos, conversaciones de tu padre diciendo que no me quiere para su hijo. Te envié un mensaje por el agobio que tenía y tu hermana lo contó en directo", confesaba Gabriella a su pareja y denunciaba la actitud de su familia en la televisión.

Tras escuchar estas palabras, tanto la hermana y el padre de Manuel decidieron abandonar el set de Telecinco. "Me has amenazado en un programa de televisión. Yo tengo muchísima educación, es el momento de mi hermano. Lo siento, Manuel, no te voy a hacer pasar un mal rato. Yo de aquí, me voy", apuntaba Gloria, hermana de Manuel. Por su parte, el padre abandonaba también y le dedicaba un mensaje a Gabriella: "Estás en manos de los abogados. No quiero ni mirarte a la cara. Se acabó".

"Para mí es una vergüenza cómo tratan a Gabriella. No se lo merece. Yo, desde aquí, le diría que huyas porque si la familia te trata así, no sé lo que te espera. No ha hecho absolutamente nada esta niña. Solo ha disfrutado de su vida, estando él en un reality. Ha salido y ha tomado algo con amigas, eso no significa ser infiel. No haces nada malo", defendía Alejandra Rubio, en Vamos a ver, a la joven.

Reencuentro de Manuel y Gabriella, en el plató de 'Supervivientes 2025'

"Yo iría más allá. Viendo el historial de Manuel, tampoco pasaría nada", opinaba el presentador Joaquín Prat. "Le faltan el respeto a Manuel cuando se levantan y se van. Le ponen en una situación incomodísima que no se la hubieran puesto si se hubieran quedado. Mostraron poca educación", apuntaba Antonio Rossi sobre lo sucedido, el pasado martes, en Tierra de Nadie.

"Manuel nos miraba a los colaboradores como pidiendo ayuda, cómo de no saber que estaban haciendo sus familiares", confesaba Alexia Rivas, presente en el plató de Supervivientes, sobre el abandono del padre y de la hermana de Manuel González.

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"La familia cuanto más lejos, mejor. Y más cuando no saben respetar a su hijo o hermano. Después de dos meses fuera y van y montan ese pollo. Una y no más", sentenciaba el periodista Pepe del Real a los familiares de Manuel. "Aquí lo que veo son ganas de tele. Ni más ni menos", añadía Joaquín Prat.

Posteriormente, Alessandro Lequio iba a realizar su intervención estelar: "Habláis de Manuel y de Gabriella como si fueran seres virginales. Estamos hablando de dos concursantes de la Isla de las tentaciones. Manuel es un tipo que se ha metido en el fango, hasta el cuello y tiene que vivir en ese mundo, al igual que Gabriella".

"¿De qué estamos hablando, por favor? ¡Madre de Dios, estáis hablando de estos dos como si fueran seres virginales y estamos hablando de la Isla de las tentaciones. Me va a dar un ataque!", entraba en cólera el italiano, poniéndose de pie y elevando una queja pública hacia la organización de Supervivientes por lo sucedido.