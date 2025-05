Aitor Albizua se sincera como nunca: "Yo no sé hacer prensa rosa. Este linchamiento no lo había visto nunca"

Tras la bronca entre Belén Esteban y María Patiño, en la que la de Paracuellos ha llegado a amenazar con abandonar La Familia de la Tele, el nuevo programa de RTVE, el presentador del formato también ha querido dar su opinión. Y es que, al parecer, las críticas no solo se centran en los colaboradores más conocidos, sino también en los rostros menos populares del equipo.

Aitor Albizua se ha convertido en un blanco fácil para los espectadores, quizás por ser uno de los presentadores más desconocidos para este tipo de audiencia o, simplemente, por ser el más accesible a la crítica. En cualquier caso, el periodista ha decidido no callarse y se ha sincerado tanto con sus compañeros como con la audiencia.

"Lo que habéis contado es una sensación generalizada y, además, se ha visto cómo ha ido creciendo poco a poco con todo el linchamiento y la crítica. Yo, por ejemplo, nunca lo había vivido con mi trabajo en televisión, y reconozco que lo estoy sufriendo desde el inicio del programa: críticas externas y también internas", ha expresado el vasco sin filtros.

En su caso, ha querido ser claro: "Yo no sé hacer prensa rosa. Yo no venía a hacer prensa rosa", ha afirmado, en referencia a los comentarios negativos que ha recibido tras la emisión de los primeros programas. Además, ha recordado algunos mensajes que ha leído sobre sus apariciones: "Que si me he tragado a Chelo, que qué hace Aitor en el programa... y eso, evidentemente, afecta", ha recalcado.

Tras exponer cómo está viviendo esta situación, también ha querido pronunciarse sobre la ya conocida crisis de audiencia que afecta tanto a colaboradores como a presentadores. "No nos conocíamos. Todo tiene que ir encajando poco a poco: tienen que ir encajando nuestros compañeros de técnica, tiene que encajar este plató... He tenido varios días en los que he llegado a casa y he silenciado absolutamente todo", ha confesado, visiblemente cansado de las críticas constantes por los datos.

Aitor Albizua en el plató de 'La Familia de la Tele' RTVE

María Patiño ha querido respaldar las palabras de su compañero recordando un momento reciente que vivió junto a Aitor e Inés Hernand: "Hubo un día en el que acabó el programa, Inés y tú (Aitor) os marchasteis sin mirarme. Sé que no era algo personal, es que estabais mal. Y en un momento de vulnerabilidad, tienes que recordar: '¡Que no, que ellos están luchando por esto!'", ha relatado emocionada la presentadora.

Con estas palabras, Patiño ha querido dejar claro que todos están remando en la misma dirección. Aunque algunos tengan más experiencia que otros en este tipo de televisión, las audiencias afectan por igual a todo el equipo. Un mensaje que, al menos por un momento, ha logrado calmar al presentador en una tarde especialmente complicada.