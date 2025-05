Isa Pantoja desvela en 'La familia de la tele' que vio el fantasma de Lola Flores: “Lolita estaba en La Moraleja”

Tras su salida de Mediaset, Isa Pantoja es una de las colaboradoras de La familia de la tele, y hoy ha tenido que responder a unas declaraciones muy particulares. Y es que Pepi Valladares, antigua empleada de la finca Cantora, ha asegurado que de pequeña “soñaba en quechua”, lengua de su Perú natal, y que Isabel Pantoja llamó a expertos para comprobarlo. Esto sirvió al programa para adentrarse en las experiencias más insólitas sucedidas en la casa de Isabel Pantoja, y su hija incluso ha revelado que de pequeña vio a Lola Flores, que ya había fallecido. O eso le contaron.

“Yo esto no lo había escuchado. Cuando pensaba que nada podía sorprenderme...”, admitía la creadora de contenido. Y es que ella no conoce el quechua, y bromeó conque ninguno de los tatuajes que lleva está escrito en esta lengua.

Como Isa está embarazada, Matamoros le dijo que si al bebé “le pones un fonendo habla árabe ya”, en referencia a Asraf, marido de Isa. “Yo pienso que no es verdad, ¿vale?”, explicaba, dudando así del relato de Pepi Valladares. “Ahora, si doy por hecho que es verdad, me suena un poco todo a fantasía, porque claro, a ver, quiero decir, allí se viven cosas muy paranormales”.

Entre otros episodios de presunta presencia de otros mundos en Cantora se destacó “lo de Lady Di”, que se dice que cuando murió “se fue para allá, para Cantora”. “En vez de coger una explicación lógica, pues a lo mejor estaban dando noticias de ella y de repente yo soñé que se me se despedía, en vez de darle esa explicación, pues a lo mejor ella lo cogió por esa fantasía”, argumentaba Isa.

La colaboradora también cuenta “que yo vi a Paco”, en referencia a Paquirri, marido de Isabel fallecido en 1984. “Yo he dicho siempre que sí que le he visto, pero yo creo forma ya como parte de mi fantasía también, porque claro, de tanto decírmelo…”, relataba la que fuese concursante de Supervivientes.

Kiko Matamoros recordó que “son varias las apariciones de Paquirri en Cantora”, y que “hay una fantasía maravillosa, y es que el color de los ojos de Kiko Rivera eran azul como el mar, y al año de cumplirse el fallecimiento de Paquirri se volvieron negros, esa misma noche. Los niños cambian de color de ojo con la lactancia, no de uno para otro. Y hay apariciones extraterrestres”, enumeraba.

“Sí, es verdad que dice que hay ovnis, pero por ejemplo, yo no creo en esas cosas”, reconocía Isa Pantoja. Y entonces desveló “una historia que me contaron”: “Yo vi a Lola Flores cuando Lolita estaba en La Moraleja”. Fue dentro de la conocida casa El Lerele, y la cantante hacía años que ya había fallecido. “No lo sé, eso me lo contaron”, añadía Isa, sin dar mucha veracidad a su propia anécdota.