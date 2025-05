Juan del Val, alto y claro sobre el caos en la red de trenes española: "La percepción es que es un transporte más inseguro"

La polémica por el robo de cable que provocó el colapso en las redes ferroviarias entre Madrid y Andalucía durante el puente del 1 y 2 de mayo continúa. El incidente ha puesto sobre la mesa las vulnerabilidades que hay en el sistema de trenes español. En La Roca han analizado este problema, con Juan del Val señalando cómo estos continuos problemas están produciendo “la percepción de inseguridad”.

Según compartía el mismo programa, en 2024, la red ferroviaria española recibió a 537.000 millones de pasajeros, superando el récord marcado en 2006. Un crecimiento que se debe, en gran parte, por la alta velocidad. La liberalización del mercado ha impulsado la aparición de servicios de bajo coste.

La Roca mostraba que, en 2023, el 40% de los billetes de tres de alta velocidad provenían de líneas low cost. El programa señalaba que la red ferroviaria presenta ciertas carencias, como la desigualdad territorial, con conexiones deficientes en regiones como Extremadura, o que haya infraestructuras obsoletas.

En enero de este 2025, Adif AV y el BEI firmaron un préstamo de 350 millones de euros para la renovación y mejora de las infraestructuras ferroviarias de las redes convencionales y de alta velocidad. Ahora bien, la crisis de los trenes, que ha venido precedida del inaudito apagón que toda la Península Ibérica vivió el fatídico lunes 28 de abril, ha abierto el debate.

Nuria Roca daba paso a Ramón Boixadós, profesor del Centro Español de Logística, quien mostraba su sorpresa de que el robo sucedido el domingo 4 de mayo pudiera bloquear todo el sistema. “Hay que entender qué papel juega el cobre. Por este metal pasan datos. ¿Qué quiere decir eso? El maquinista necesita la información de lo que pasa adelante, tienen balizas, sensores, pero también señala si hay un tren delante o si la velocidad es adecuada”, explicaba el profesor.

Ramón Boixadós y Juan del Val en 'La Roca'.

“Todos esos datos pasan por los hilos de cobre. Sin ellos, el sistema no informa, el maquinista se queda a ciegas y el tren se para”, concluía, señalando que “los robos” de dicho metal “no sólo ocurren en España, sino a nivel mundial”. Juan del Val intervenía para preguntar si era posible una mayor vigilancia, además de penas mayores.

“Estamos hablando de 3.400 kilómetros de línea férrea de alta velocidad. Hay ciertos tramos que están poco habitados. De hecho, este robo ha sucedido en una de esas zonas. Sí, puedes poner drones y cámaras. Pero entre que salta la alarma y viene la Guardia Civil, estos se han ido. Son muy rápidos”, argumentaba Boixadós.

Juan del Val en 'La Roca'.

“Escuchándole, da la sensación de que lo tenemos que asumir y no se puede mejorar. Al final, no sé si luego los datos son correctos. He leído estadísticas en ambos sentidos, sobre el número de incidencias. Pero la percepción que todos tenemos, o al menos yo que cojo el AVE durante bastante tiempo, es que es un transporte bastante inseguro, respecto a la puntualidad. No sé si es real o no”, manifestaba el autor de Bocabesada.

“Sí, efectivamente, la puntualidad ha descendido. Hay un informe de la Comisión Europea de 2024”, afirmaba Boixadós, señalando que no es sólo “por el robo de cobre”. “Es un conjunto de realidades. No hay que olvidar que tenemos obras en las estaciones de Atocha y Chamartín en Madrid y Sants en Barcelona”, argumentaba.

“Hay nuevas compañías que operan en la misma infraestructura. El mantenimiento es ahora más importante. Durante muchos años se invirtió más en expandir la alta velocidad y menos en mantener las redes de Cercanías y demás”, proseguía.