Gloria Camila estalla en 'Fiesta' y carga contra Gema Aldón: "Se está metiendo en terrenos pantanosos que no debería"

El plató de Fiesta se convirtió en escenario de una nueva respuesta de Gloria Camila Ortega, esta vez dirigida a Gema Aldón, tras las duras declaraciones que la hija de Ana María Aldón vertió en su última entrevista. Acusaciones personales, tensiones familiares y reproches del pasado fueron el centro de un debate en el que Gloria Camila, aunque se mantuvo tranquila, no dudó en defender a los suyos.

"Se está metiendo en terrenos pantanosos que no debería", afirmó la tertuliana, visiblemente molesta, al responder a las insinuaciones de Gema Aldón sobre la relación de Ortega Cano con Rocío Jurado. En su entrevista, Gema llegó a insinuar que el torero "nunca estuvo enamorado" de Ana María Aldón y que arrastraba "algo en la conciencia" vinculado a la muerte de Rocío Jurado. "Si esto ella no lo ha vivido, que no se meta ni acuse injustamente. Son ataques gratuitos, agarrándose a lo que ha escuchado por ahí", zanjó Gloria Camila ante las cámaras de Telecinco.

El origen de este cruce fue una serie de declaraciones en las que Gema Aldón criticó duramente a la familia Ortega. "Entramos en una familia que estaba podrida intentando dar un rayito de luz", dijo, además de recordar que en 2023, cuando participó en Supervivientes, Gloria Camila le dedicó un estado con la canción Rata de dos patas de Paquita la del Barrio, algo que calificó como "malintencionado".

Pese a los ataques, la tertuliana se mantuvo firme en su decisión de no alimentar el conflicto. "He decidido que no voy a entrar. No lo hice cuando se me llamó ‘recoge-yucas’ y no lo voy a hacer ahora", señaló. Sin embargo, dejó claro que no está dispuesta a tolerar faltas de respeto: "Para hablar de las verdades y familias ajenas hay que tener la suya muy limpia", dijo frente a sus compañeros.

Ante las acusaciones de que manipula a su padre, respondió sin ningún tapujo: “Dicen que manejo los hilos de mi padre, pero lo que hago es cuidar de él como cualquier hija. Si creo que tengo que darle un consejo, lo voy a hacer". Además, aclaró que Ortega Cano está completamente al margen del revuelo mediático. "Él está tranquilo y como lo queremos todos. Lo importante para mí es su bienestar y el de mi hermano", confesó la tertuliana.

Emma García, presentadora del programa, no dudó en preguntarle si se arrepentía de algo. Gloria Camila fue clara: "Yo vengo de una pérdida, la de mi madre, que aún me cuesta aceptar. Fue algo que me marcó profundamente. El tiempo pone a todo el mundo en su lugar", sentenció duramente con respecto a las recientes acusaciones de la hija de Ana María Aldón.

En plató, la tensión era palpable. Ricky, uno de los colaboradores, expresó su sorpresa por la dureza del enfrentamiento: "Yo me quedo con una imagen de cordialidad entre ellas, esto me descoloca completamente".

Gloria Camila en plató. 'Fiesta'.

Sin embargo, para Gloria Camila, lo principal ahora es no agrandar el conflicto. "Si entro, esto se hará una bola. No voy a hacerlo", insistió.

Eso sí, uno de los tertulianos lanzó una última reflexión: "Estas declaraciones tienen el único objetivo de hacer daño, son horribles". Por su parte, Gloria Camila dejó claro que "las acciones legales, si se toman, las tendrá que valorar mi padre, que es quien se ve afectado sin haber dicho nada”, puntualizó durante esta emisión de Fiesta.