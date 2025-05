Andreu Buenafuente, sobre su experiencia trabajando en televisiones privadas: "Hacer comedia no es tan fácil"

Al cielo con ella ha tenido doble emisión este pasado 10 de mayo. En su primera parte, uno de los invitados que ha recibido Henar Álvarez ha sido Andreu Buenafuente. El presentador de Reus acudía para promocionar su nuevo programa en La 1, Futuro imperfecto. El catalán aprovechaba para hablar sobre sus experiencias trabajando para distintas televisiones privadas.

El desembarco de Buenafuente a RTVE, convertido en uno de los grandes fichajes de esta nueva etapa, ha sido exitoso, al firmar un correcto 12,8% de share y 1.233.000 espectadores el pasado jueves 8 de mayo, convirtiéndose en segunda opción de la noche frente al liderazgo absoluto de Supervivientes.

Henar Álvarez recordaba cómo Futuro imperfecto se convertía en el primer proyecto de Buenafuente en la Corporación pública. A pesar de que su rostro ha estado asociado a Atresmedia y Movistar Plus+, lo cierto es que el de Reus lleva tiempo ligado a una cadena de financiación pública, la autonómica TV3.

“[Era mi primera vez] en la pública española, lo que pasa es que yo vengo de una etapa un poco larga ya, de 10 años, en la pública catalana. Ha llovido un poquito”, comenzaba diciendo el presentador a Álvarez, quien recordaba su travesía por las televisiones privadas.

“Y de ahí todo el viaje por las privadas, irregular... Ahora volver me parecía como, no creo en nada de astros y movidas, pero es como círculo que te vuelve a una posición interesante”, reflexionaba para lanzar un alegato en el que defendía que sus proyectos tienen mejor encaje en una cadena estatal.

Andreu Buenafuente y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'.

“La tele pública la he defendido toda la vida, me formó y me situó donde estaba. Creo que hay que hacer cosas como haces tú, como la que intento hacer yo, que no se puede hacer en otros lados. Porque este programa, ¿dónde lo vas a hacer?”, proseguía. “Aquí en la casa de todos, ¿dónde va a ser?”, apostillaba la presentadora de Al cielo con ella.

“Es verdad que la comedia no es tan fácil, estamos hablando de programas de autor, sin pretensiones, pero es que es autoría pura lo tuyo. Es que con esto vas a una privada y te miran con una cara picassiana de ‘claro, claro... bueno, vamos a ver...’ No lo critico, porque tiene sus lógicas. Por lo tanto, es la pública la que yo creo que tiene que dar esa bola a la comedia, música y teatro, si no se pierden las carreteras del audiovisual”, manifestaba.