El Bertín Osborne más rockero gana ‘Tu cara me suena’ como Kiss y dona el dinero a la fundación de su hijo

Bertín Osborne vive en una montaña rusa dentro de Tu cara me suena. Si en la segunda gala cayó hasta lo más bajo de la tabla con su imitación de Elvis, que fue la menos valorada por público y jurado, poco a poco ha ido haciéndose al concurso. Este viernes, al fin, ha ganado su primera gala. Y lo ha hecho con una actuación lejos de su zona de confort: imitando a Kiss. Un show que le ha permitido donar 3.000 euros y que él ha destinado a la fundación Kike Osborne.

En la pasada semana, el pulsador decidió que Bertín imitase a Raphael. Algo que le hizo mucha ilusión, porque el cantante de Linares, al que conoce, no pasa por su mejor momento y pretendía hacerle un homenaje. Sin embargo, Goyo Jiménez, con la casilla ‘te lo robo’ le quitó el personaje. Bertín volvió a dar al pulsador, y salió Kiss.

Al jerezano lo asociamos a canción melódica, por éxitos como Buenas noches, señora o Amor mediterráneo, y al género de la ranchera en los últimos años. Por eso parecía que esto iba a ser una gran ruptura para él. Sin embargo, ha sorprendido en Tu cara me suena al decir que a él lo que de verdad le gusta cantar es rock, y que lo de las baladas fue cosa de las discográficas, por su buen porte.

En concreto, el tema que le llevó a la victoria fue Rock and roll all nite, con la máxima puntuación del público y la segunda mejor del jurado; no obstante, los jueces le dieron 45 puntos, los mismos que a Ana Guerra, que hizo de Rosana. Sin embargo, Àngel Llàcer rompió el empate poniendo por delante a Ana.

Para la ocasión se recreó un show de 2014 en directo. Pensar en Kiss es visualizar a su cantante Gene Simmons sacando la lengua; sin embargo, Bertín no hace ningún tipo de juego con este apéndice. El motivo: que en el vídeo que se emula no hace el conocido gesto. No importó, con o sin lengua, se llevó el gato al agua.

Bertín ya había dado pinceladas de esta victoria en una entrevista en BLUPER. Así, en estas páginas aseguró: “Yo me he dado cuenta a partir de la cuarta gala, uno tiene que salir de su zona de confort. La quinta fue la pera, la bomba. Fue muy espectacular hacer heavy metal”. “Yo tengo que cantar lo que sea más alejado a lo que la gente espera de mí. Es complicado, pero me he dado cuenta que para impactar, tienes que hacer algo que no tenga nada que ver contigo. Yo soy muy de heavy, me gustaría hacer más...”, aseguraba también.

El ganar Tu cara me suena le permitió a Bertín Osborne donar 3.000 euros a la ONG que eligiese. Y ahí, barrio para casa, pero dando una buena explicación. Así, eligió una fundación muy conocida por él, “la de mi hijo. Antes se llamaba la fundación Bertín Osborne, y ahora le hemos cambiado el nombre Fabiola y yo al de Kike, mi hijo”, relataba el participante.

Con la fundación Kike Osborne “ayudamos a más de 2.500 familias que tienen hijos con lesión cerebral, y toda ayuda es poca”. “Y llevamos 14 años de fundación y me hace mucha ilusión”, admitía el artista, que aseguró que ha ido al concurso a divertirse, y “que un día de casualidad gane me viene de miedo, porque así lo mando a la fundación”.

Bertín Osborne ganó la quinta gala de 'TCMS'.

Tras contar los puntos de la actual entrega, Mikel Herzog encabeza la clasificación, seguido de Melani, Gisela y Ana Guerra. Para la semana siguiente, el pulsador decidió que Goyo Jiménez haga de Coyote Dax, Esperansa Grasia de Lolita, Yenesi de Kate Ryan y Manu Baqueiro de Woody de Toy Story.

Melani, por su parte, traerá a un amigo para hacer de Pimpinela, Mikel emulará al italiano Damiano David, Gisela se meterá en la piel de Lola Índigo, Ana Guerra hará de Madonna y Bertín Osborne recreará a Camilo Sesto.