Ana María Aldón se sincera sobre su vida con Ortega Cano y se rompe al hablar de la muerte de su sobrina: "Es un drama"

Las incendiarias palabras de Gema Aldón contra la familia Ortega Cano ya están teniendo las primeras reacciones. Ha sido en Fiesta donde su madre, Ana María, ha tenido que enfrentarse a las duras declaraciones de su vástago contra su exmarido y su exhijastra. La diseñadora ha vivido una tarde de lo más intensa en el magacín en el que colabora.

Las heridas se han reabierto y la guerra entre el clan del torero y los allegados de la diseñadora se ha reactivado, tras las duras palabras de Gloria Camila tras su paso por De viernes, donde atacó duramente a su antigua madrastra, además de a su exnovio, Kiko Jiménez. Da la casualidad de que ahora todos son tertulianos en el programa vespertino de los fines de semana y festivos de Telecinco.

Una semana después, ha sido Gema Aldón la que ha atacado. “Ni mi madre ni yo fuimos bien recibidas en esa familia. Gloria me faltaba el respeto continuamente, es una clasista. Recuerdo que no íbamos a comer a ciertos sitios ni con cierta gente para que José no bebiera”, compartía la hija de la diseñadora en el Scoop de De viernes.

“Tengo mis sospechas de que Ortega nunca ha estado enamorado de mi madre, yo creo que se gustaban y que como ella se quedó embarazada, pues tiraron para adelante. No sé cuál era la relación de José Ortega Cano con Rocío Jurado, pero lo que sí que sé es que cuando has hecho algo mal con alguien se te queda en la conciencia y a él algo le rondaba la cabeza, algo debió hacer para tener esa mala conciencia y no superarlo”, opinaba la influencer.

En más de una ocasión, la diseñadora ha aclarado los motivos que le llevaron a pedir el divorcio al matador. En varias entrevistas a medios de comunicación, Ortega Cano ha señalado lo mucho que echa de menos a Rocío Jurado. La emblemática tonadillera fue una especie de sombra para la de Sanlúcar de Barrameda, quien admitía a Emma García que era consciente de que nunca fue “la mujer de la vida” de su exmarido.

Ana María Aldón y Emma García en 'Fiesta'.

“No es que lo crea, no he sido la mujer más importante, no he sido la mujer de su vida”, comentaba rotundamente, aunque matizando que sí fue “su compañera”, aunque señalando que el torero nunca había superado la muerte de la icónica cantante, fallecida el 1 de junio de 2006 por un cáncer de páncreas.

“La vida nos unió y nos ha dado un hijo en común. Yo sí que valoro eso, yo creo que él también debería valorarlo”, reflexionaba. Lo cierto es que la tarde de este sábado 10 de mayo no ha sido sencilla para la diseñadora, quien después vivió un breve rifirrafe con Nieves Herrero. “Lo que no voy a hacer es seguir absolutamente todo lo que dices porque tu palabra, para mí, no es ley”, decía la periodista y escritora.

Ana María Aldón en 'Fiesta'.

Por otro lado, al inicio de su entrada a plató, la exconcursante de Supervivientes 2020 se rompía al hablar de la muerte de su sobrina. Aldón reconocía estar atravesando uno de sus “peores momentos”. El fallecimiento de Celia viene precedido del suicidio de la cuñada de la diseñadora, ocurrido semanas antes.

“No estoy en mi mejor época, ha pasado algo muy gordo en mi familia y está siendo un drama familiar. Cosas como estas te ponen por delante lo que de verdad importa en la vida y las prioridades”, confesaba a Emma García.