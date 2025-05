María Patiño, eufórica, al cantar por primera vez 'No dejes de soñar' en 'La familia de la tele': "Cuando me caigo, me levanto"

La familia de la tele ha vuelto a su programación habitual. Tras la fumata blanca de este pasado jueves 8 de mayo, que obligó a no emitir la segunda parte del magacín, el magacín se ha enfrentado a una jornada ‘tranquila’. En este viernes 9 de mayo, el formato ha vivido de nuevo uno de los icónicos momentos, con María Patiño bailando No dejes de soñar.

Todo comenzaba con una discusión entre Kiko Matamoros y María Patiño, que vino ocasionada por la espantada que dio la presentadora a Manuel Carrasco el día anterior. El formato mostraba cómo la organización quería darle una grata sorpresa… que terminó siendo un momento de ansiedad para la periodista.

En la estación de metro de Ciudad Universitaria, Manuel Carrasco estaba en la cabina del maquinista para sorprender a la presentadora, la cual es una gran seguidora del cantautor onubense. De hecho, famosos han sido sus momentos bailando uno de los temas más reconocidos del de Isla Cristina, el citado No dejes de soñar.

Su fuga, que dejó a Carrasco completamente perplejo, aunque eso no impidió que invitase en directo a la periodista a su próximo concierto, previsto para el 17 de mayo en el Estadio La Cartuja de Sevilla, fue discutida por Kiko Matamoros con la propia protagonista. “Si te digo la verdad lo que pienso, vas a estar seis meses enfadada conmigo”, comenzaba el colaborador en su intervención.

Matamoros volvía a hacer alarde de su carácter directo con Patiño, dada la confianza que se tienen. “Como espectador, no como monigote televisivo. Lo de ayer me pareció, profesionalmente, vergonzoso. Nadie más que tú tiene interés en este proyecto. El circo que montaste nos vino bien, de forma indirecta, pero no fue algo que hayas provocado”, compartía.

Kiko Matamoros y María Patiño en 'La familia de la tele'.

“Fue tu pánico, tu miedo y tu vergüenza. Creo que necesitarías ir a consulta”, concluía Matamoros, añadiendo, en tono irónico, que debía tener “la ayuda de Paz Padilla”. Se generaba así una discusión entre ambos, en la que Inés Hernand salió a defender a Patiño.

“Has estado cantando tanto las canciones de Manuel Carrasco, que él y tú erais casi como Pimpinela. Es muy buena persona, a mí me ganó”, añadía Matamoros. Dado que el clima estaba siendo tenso, la organización optaba por recuperar uno de los momentazos de Sálvame y puso el tema No dejes de soñar a todo volumen con el que Patiño y el resto del equipo se pusieron a bailar.

Todo surgía después de que la propia Patiño admitiese que esa ansiedad me “pasa factura” y que Matamoros se acercase a la bancada del público para preguntar si ellos también sentido “vergüenza ajena” viendo la espantada de la periodista el día anterior. “No lo volveré a hacer. Les pido disculpas. No pretendía ofender a nadie”, decía antes de que sonase la canción.

Patiño se vio poseída por la euforia de la canción, con todos los copresentadores y tertulianos bailando y provocando la reconciliación entre Matamoros y Patiño. “Hay que seguir soñando y nunca caerse. Y si uno se cae, se levanta. Yo lo hago. ¡Arriba!”, exclamaba recuperada y llena de energía, para después darse abrazos y besos con los espectadores presentes en plató. “La vida es esto”, decía la periodista antes de seguir con la escaleta.