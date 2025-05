Blanca Martínez Rodrigo, protagonista de ‘Mariliendre’: “Enfrentarme a cantar es algo que me daba terror”

Meri Román fue la reina de Chueca. Una chica joven que salía de fiesta con sus amigos gays por los bares de ambiente del momento, en los que podían entrar sin problema al conocerse a todos los porteros habidos y por haber. Pero algo trágico sucedió con ese grupo de amistades, y nadie quiso volver a saber de ella. Por eso, ahora se encuentra sola, cuando tiene que enterrar a su padre, con el que sentía una gran conexión.

Este fue el punto de partida de Mariliendre, la nueva serie musical que atresplayer estrenó el pasado 27 de abril. Una ficción creada por Javier Ferreira y producida por Suma Content, la productora de Los Javis, quienes han recuperado aquí parte del humor que derrochaban en ficciones como Paquita Salas.

Blanca Martínez Rodrigo interpreta a Meri, la protagonista de esta ficción. Y ella sabe bien lo que es ser una mariliendre. “Para mí es tan fácil, porque lo vivo y mis amigos pertenecen a todo eso, pero sí que tengo amigas que no están tan acostumbradas a encontrarse en esa situación”, reconocía la actriz en el Festival de Málaga a un encuentro con periodistas al que asistió BLUPER.

Mariliendre es una explosión de color en gran parte de su historia, pero también tiene un lado oscuro. Y es que muestra las dos caras de la moneda de temas como la droga, que puede ser algo lúdico para evadirte, pero que también te puede arrastrar a un infierno difícil de salir. “Dentro del colectivo ocurren todas estas cosas, y aquí está dentro de ese marco, pero creo que hay muchas cosas que se tratan en la serie que son universales, que le pasan a más gente y nadie lo habla”, reflexiona Blanca.

Entre los temas que para la artista son más interesantes, destacan “la salud mental, las relaciones entre amigos, la relación con una misma, el círculo de apoyo que tienes alrededor, las relaciones con la familia, que a veces pueden ser complicadas. El saber quién eres y si estás en un sitio si es el correcto, que a priori lo parece, pero quizás no”. “Preguntas que creo que todo el mundo se plantea en mayor o menor medida”, sintetiza.

Imagen de ‘Mariliendre’.

Para hacer este personaje, Blanca pudo tirar de sus propias vivencias para dar vida a esa Meri Román que sale de fiesta. Pero ha tenido que trabajar más la parte de las relaciones familiares, pues su situación es muy diferente a la de la protagonista de Mariliendre.

“Por suerte, mi padre está conmigo y no me pasa lo que le pasa a Meri en la serie. Con mi madre me llevo muy bien. No tengo hermanos, no tengo sobrinos. Entonces, encajarme ahí dentro, de quién es Meri dentro de su familia ha sido como donde más he tenido que buscar”, apunta. Pero, para su suerte, su familia televisiva la han formado profesionales como Nina, Mariano Peña, Mariona Terés, “y Álvaro, que es el niño que hace de mi sobrino, que era un amor”.

El truco del playback

Meri Román canta durante toda la serie temas como Yo quiero bailar de Sonia y Selena, Dime de Beth, Cuando tú vas de Chenoa y así con un largo etcétera de éxitos de hace dos décadas. Sin embargo, Blanca, realmente, no canta: hace playback de la voz de Bea Fernández, conocida por su paso por Operación Triunfo.

“El hecho de enfrentarme a cantar es algo que me daba verdadero terror. Yo iba a los castings y me hacían cantar, y aunque yo sabía que lo hacía verdaderamente mal, las cosas como son, lo quería dar todo porque yo quería hacer esta serie”, relata.

De toda la aventura, a la actriz de Jaca le sorprendió mucho descubrir que el término mariliendre nació como algo despectivo, pues tradicionalmente se definía a una chica que se pega a los gays como las liendres.

“Yo ni sabía que mariliendre era algo negativo en origen. Desde que encontré a mis amigos y llegué a Madrid me llamo a mí misma mariliendre y yo lo llevo por bandera. Para mí descubrir que era algo negativo era como impensable”, reflexiona. Por eso celebra que con la serie la palabra pueda “reivindicar el término como los maricones se apropian de la palabra, las gordas nos apropiamos de la palabra, me parece increíble y me parece un acierto”.

Blanca Martínez Rodrigo en el Festival de Málaga.

Las andanzas de esta mariliendre se disfrutarán a lo largo de seis episodios. Pero puede que haya más en el futuro, con una segunda temporada. “¿Por qué no? Y, además, iríamos todos en el mismo barco. Y en la siguiente yo quiero cantar, no sé cuál”, deja en el aire Blanca.