Buenafuente no puede ser más claro antes de su estreno en TVE: "Si no te gusto, no lo vas a pasar bien"

Más allá del estreno de La familia de la tele, la gran baza de RTVE para el último tramo de la temporada se llama Andreu Buenafuente. El carismático showman vuelve a la televisión nacional después de diez años con Futuro imperfecto, un formato de humor grabado que llega este jueves al prime time de La 1.

El programa, producido por El Terrat, su productora, no lo tendrá fácil, porque aterriza en una noche en la que Supervivientes no tiene rivales. Además, a Antena 3 llega la serie Eva & Nicole. Y tampoco hay que olvidar que Horizonte, de Iker Jiménez, cuenta con un público muy fiel.

Para promocionar Futuro imperfecto, Buenafuente ha acudido a Mañaneros. Y lo cierto es que no ha podido ser más sincero, apresurándose de las críticas que pueda recibir de sus haters. "En este programa salgo mucho yo, y si no te gusto, no lo vas a pasar bien", ha dicho muy claro a Adela González.

El catalán también ha comentado que el programa "apuesta por el monólogo y el especial de comedia", siempre teniendo en cuenta que "es televisión y que hay que sorprender". "A nosotros nos encanta de eso de que pase cualquier cosa. De hecho, pasan cosas en la entrega de hoy que ni yo sabía que iban a pasar cuando la grabé", ha añadido.

Además, Buenafuente ha contado que en la primera entrega se habla sobre la elección del nuevo Papa. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el programa se emita después de una fumata blanca en la tarde de este jueves. "Sostenemos la teoría de que no hay papa todavía. Si ven que estoy hablando en esa inopia es porque se grabó el martes", ha aclarado.

"Empezamos cuando acabe Broncano, que le he dicho que no se alargue", ha señalado Buenafuente sobre su socio, a quien visitó este miércoles. En La Revuelta, por cierto, el cómico y presentador hizo un repaso a su dilatada trayectoria en televisión.

De sus inicios, cuando saltó de la radio a TV3, tiene unos recuerdos muy positivos. "Creí que íbamos a durar dos días, pero no fue así", dijo. "Allí aprendí a hacer televisión muy guapa y muy libre". En 2005, fichó por Antena 3 para presentar Buenafuente: "Me dijeron que iba a ser la punta de lanza de un cambio. Ese momento fue bueno".

"Valle del infierno"

Aquel programa duró hasta 2011 y, por entonces, el canal de San Sebastián de los Reyes estaba atravesando su travesía por el desierto. En 2012, saltó a la noche de los domingos con Buenas noches y Buenafuente, un formato que se "pegó una hostia como un piano".

Al año siguiente, el showman fichó por laSexta para conducir En el aire en la madrugada. De este período de su vida profesional no tiene tan buenos recuerdos: "Era una época valle, valle del infierno", bromeó. "Fue una época durilla, por horarios, remuneración. Creía que era una época chunga, pero aprendí el valor del equipo, de aguantar, de apoyarnos. Estuvimos unidos".

Y, finalmente, en 2016, recaló en Movistar Plus+ para presentar Late Motiv, un formato que "cambió la historia de la televisión". Ahí conocería a David Broncano, que venía de Ilustres ignorantes y Locomundo. "Apareciste como un mapache, comiendo piedras", bromeó Buenafuente.