Faustino Oro, el 'Messi del ajedrez', en 'La Revuelta': "Puedo perder con alguien peor que yo y ganarle a alguien mejor"

La Revuelta ha querido contar con un invitado distinto. Aunque por el programa han pasado figuras de renombre en diferentes ámbitos, ha sido la visita de Faustino Oro. Considerado el ‘Messi del ajedrez’, en 2023 hizo historia al convertirse en el Maestro Internacional FIDE más joven que ha tenido esta disciplina. Por supuesto, ha dado una lección al ganar a Broncano en pleno programa.

Con tan sólo 11 años, este chaval argentino también ha sido “el invitado más joven y más listo” que ha tenido el espacio. Llamado también ‘El pibe de oro’, en 2024 derrotó a Magnus Carlsen, ajedrecista número uno del mundo, y también al número tres, Hikaru Nakamura. El prodigio compartía cómo comenzó su andadura sobre el tablero.

Oro confesaba que había comenzado a jugar a los siete años, durante la pandemia. Aficionado al fútbol, tuvo que dejar de jugar en la calle. Eso provocó que optase por el ajedrez, aprendiendo de forma autodidacta. No obstante, su afición por este juego de tablero viene de familia, dado que su padre y su abuelo también han sido ajedrecistas, con su abuelo llegando también a ser “maestro”.

Tras el confinamiento, siguió formándose, llegando a liderar las categorías internacionales sub 8, sub 10, sub 11 y sub 12. Oro compartía a Broncano que, actualmente, sólo practica el ajedrez con personas adultas. “Desde 2022, no juego con nadie de mi edad”, confesaba.

Con seis horas al día practicando, fue el ajedrecista más joven en federarse internacionalmente. Broncano le preguntaba si le asustaba enfrentarse a adultos, varios de ellos consagrados en este deporte mental. “Puedo perder con alguien peor que yo, igual que puedo ganarle a alguien mejor”, declaraba.

Arturo Valls, Faustino Oro y David Broncano en 'La Revuelta'.

A pesar de ser un prodigio, Broncano quiso retar al chaval a una partida en plena emisión. Aunque ya venía advertido, el presentador no pudo evitar perder contra Oro, dejando en evidencia que el conductor tenía poca pericia en esta disciplina deportiva. “Me rindo”, terminó diciendo.

Suenan 🎻 en mi cabeza cada vez que Broncano intenta ganar a un invitado que es la élite mundial en su deporte. #LaRevuelta @FaustiOro pic.twitter.com/VWkD6NCXXD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 6, 2025

Tras darse la mano, llegaron los aplausos del público. El ajedrecista terminaba haciendo su “baile de la victoria”, como tributo a la audiencia presente. Aunque su pasión ha terminado siendo este juego de mesa, el argentino también señala que sigue teniendo al fútbol como una afición. “Pero juego a la pelota para pasar el rato, no es lo que más me apasiona”, matizaba.

En 2024, tras lograr su segunda y tercera norma de Maestro Internacional, llegó a sumar los 2400 puntos ELO, proclamándose el más joven en llegar a esta disciplina con 10 años, 8 meses y 16 días, superando así el récord antes ostentado por Abhimanyu Mishra. El programa revelaba que, actualmente, Oro vive entre Argentina y España y en junio de este año disputará el Magistral de León.