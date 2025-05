Carlota Corredera, sin piedad contra Rosa Benito tras su desplante con 'La familia de la tele': "Hay que ser más lista"

El desembarco, por fin, de La familia de la tele a las tardes de La 1. Esto ha provocado que el magacín sea uno de los muchos con los que hacer promoción del resto de formatos de la cadena. Es más, ha servido para anunciar a nuevos concursantes de la décima edición de MasterChef Celebrity. Y esto ha provocado la espantada de Rosa Benito, una de los participantes confirmados.

Rosa Benito se une a los famosos que se meterán entre fogones para suceder a Inés Hernand como campeón del talent culinario. Por ello, La familia de la tele conectaba en directo con Torito, quien también concursa en esta temporada, y ejercía de reportero para presentar a algunos de los aspirantes, aprovechando para confirmar el fichaje de Juanjo Bona como aspirante.

Sin embargo, lo que debía ser una conexión promocional, terminó derivando en un encuentro tenso. Al inicio, María Patiño y Belén Esteban han intentado tener un acercamiento con la ex de Amador Mohedano. Sin embargo, la colaboradora de De viernes ha rechazado participar en la dinámica.

Es más, la reacción ha sido todo lo opuesto, cortando la comunicación con un incómodo silencio. A pesar de ello, Patiño y el resto de contertulios han intentado lograr alguna declaración de la actriz. Sin embargo, la respuesta ha sido más incómoda, si cabe. Torito ha insistido y ha provocado que la socialité se marchase, dándole un manotazo y dejando perplejos tanto a Patiño y compañía como al resto de aspirantes de MasterChef Celebrity.

Esto, por supuesto, ha sido comentado por Carlota Corredera y Kiko Hernández en Tentáculos. El programa de Ten, que se emite justo después de que finalice La familia de la tele, ha analizado esta situación, con palabras nada amables para Rosa Benito, otrora rostro asociado a Sálvame.

Belén Estaban nos hace un breve resumen de lo que ha pasado entre nuestros colaboradores y Rosa Benito, para quienes estéis perdidos. 🗒️#LaFamiliaDeLaTele ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/0Lng7W7ByH — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 6, 2025

Dado que se emite en Ten, Tentáculos ha podido hacer una representación teatral de lo sucedido, evocando el espíritu Sálvame, con el marido de Fran Antón con una peluca rubia para caracterizar a la madre de Chayo Mohedano. Tanto Kiko como Carlota han afeado la actitud de Benito.

De hecho, Corredera ha recalcado que el manotazo de Benito no era tanto a La familia de la tele, sino a TVE, dado que el micrófono que llevaba Torito no tenía el logo del magacín, sino del de la Corporación pública. “Escucha, mi vida, no puedes hacer así”, expresaba indignada la presentadora.

Kiko Hernández y Carlota Corredera en 'Tentáculos'.

“Centrémonos. ¿Quién le paga el sueldo ahora a Rosa? Si estás en MasterChef y compartes cadena con tu ex familia de la tele, ubícate, mi vida. Hay que ser un poco más lista”, agregaba Corredera, con Hernández dándole la razón. “Yo intentaría ganarme a toda La familia de la tele para que hable bien de mí en mi concurso y que llegue lo más lejos posible”, añadía el contertulio.

Nos la hemos jugado con una recreación y lo seguimos haciendo. ¿Miedo al éxito en #Tentáculos6M? Ninguno.



🐙https://t.co/QGWl0wkkMw pic.twitter.com/oy8yKMys3T — Canal Quickie (@CanalQuickie) May 6, 2025

Rosa Benito reacciona

Rosa Benito ya ha respondido tras la polémica. Ha sido en su cuenta de Instagram. “¡Resiliencia! He pasado por cosas que me rompieron el alma, escuché palabras que me desgarraron por dentro, vi cómo dudaban de mí cuando más leal fui. Sentí la traición justo cuando más confianza entregué. Pero aquí estoy… victoriosa, sin rencores, con el corazón todavía dispuesto a amar”, escribía.

“También a apoyar, a ser luz donde otros sólo dejan oscuridad, a saber decir que no. Porque entendí que no me voy a volver como quienes me hicieron daño. Seré reflejo de lo que quiero recibir y ser y ejemplo de lo que merezco. Porque cuando uno sana de verdad, ya no busca la venganza, sino la paz. Y eso es lo que yo quiero, ¡paz!”, concluía.