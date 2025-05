Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3: “La ciencia no es un dogma de fe, no te la tienes que creer”

Roberto Brasero regresaba este martes a El Hormiguero. Y lo hacía con un nuevo libro debajo del brazo, Pequeña historia del clima. Una obra que dio pie a hablar de temas como cuántos días son necesarios para una buena predicción, o su opinión sobre aquellos que piensan que la Tierra es plana. Y el hombre del tiempo de Antena 3 dejó claro que a él no le parece mal el negacionismo en cuestiones de ciencia o clima, porque “la ciencia no es un dogma de fe, no te la tienes que creer”. Pero sí ve mal que se use el negacionismo para propagar bulos.

Antes de llegar a ese punto de la conversación, Roberto desveló que próximamente irá al programa Santiago Segura, que en junio estrena nueva película: Padre no hay más que uno 5. Y es que se trata de una cinta muy especial, en la que aparecerán sus dos hijas. “Estas cosas que surgen, como conocí a Santiago en El Desafío, las vio un día y les dijo: queréis un papelito”. A sus hijas les gustan esas películas y, por lo tanto, les emociona salir en una. “Espero que no la hayan cortado en el montaje”, bromeaba Brasero.

De su experiencia en El Desafío, Roberto reconoce que se lo pasó muy bien. “Con Gotzon (Mantuliz) no podías acceder a mucho más”, decía con humor, por lo bien que su compañero hacía todas las pruebas. Y sentenciaba: “Creo que lo disfruté”.

Pablo Motos le lanzó al invitado una cuestión complicada, y es con cuánta antelación se puede conocer de verdad el tiempo que hará. “Puedes tener tendencias. Las previsiones estacionales son a grandes brochazos, y nos están diciendo que son trimestres más cálidos de lo que suele ser la media”, aseguraba.

Y añadía algo sobre la actualidad: se avecina una borrasca, una dana, y “esas cosas hacen complicado el pronóstico”. Por tanto, cree que solo es fiable consultar el tiempo con tres días de antelación “y ya es mucho”. “Tú me preguntas por el sábado, yo me esperaría a mañana para tener algo más útil”, admitía.

Ya bien adentrada la entrevista, Pablo Motos recordó cómo Brasero se enfadó con el futbolista Javi Poves, gran defensor de la teoría de que la Tierra es plana. Y quiso saber cómo lleva a la gente que dice este tipo de personas. “Siendo el hombre del tiempo, me parece una pérdida de tiempo, cuando ya con Aristóteles se sabía que era redonda”.

“El negacionismo en la ciencia y en el clima no me parece mal”, siguió diciendo Roberto, que entiende que haya gente “que no esté de acuerdo”. “La ciencia no es un dogma de fe, no te la tienes que creer”, exponía, argumentando que “la ciencia es para debatirla”. Sin embargo, sí ve mal “ese pack de conspiranoicos”, que unen el terraplanismo con las teorías de los aviones que fumigan y otras similares, pues fomentan los “bulos” y tiran de ahí “para aprovecharse”.