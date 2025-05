Juan del Val, sobre la gestación subrogada: "Los que recurren a esta práctica no tienen ningún derecho de protección"

El Gobierno ha reavivado una vieja polémica. Desde este 1 de mayo, el Registro Civil español ha dejado de inscribir de forma directa a los recién nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero. A partir de esta fecha en adelante, sólo podrá formalizarse la inscripción siguiendo los cauces habituales de determinación de filiación jurídica entre progenitores y descendientes: por vínculo biológico o adopción.

Este tema ha sido analizado en la mesa de debate social de La Roca, con una conversación bastante espinosa en la que Nuria Roca contaba con Jesús Crespo, miembro de la asociación Son Nuestros Hijos; Ana Martín, periodista de El debate; Joaquim Bosch, magistrado y jurista; además de los habituales colaboradores Sara Ramos, Gonzalo Miró y Juan del Val.

Aunque el debate ha estado muy encendido entre Sara Ramos, Gonzalo Miró y Ana Martín, las cuales han tenido una actitud muy beligerante contra Jesús Crespo, Nuria Roca lograba centrar la conversación en el llamado “limbo jurídico” en el que presuntamente se quedarían los bebés nacidos mediante este tipo de acuerdo.

Gabriel Luengas Europa Press El Gobierno dificulta el registro de los bebés de gestación subrogada: no habrá multas pero aumentan las trabas

“Lo que ha hecho el gobierno de España es vulnerar los derechos del niño, negándole la filiación de forma totalmente veloz con esta instrucción, derogando una previa de 2010, que permitía automáticamente poder inscribir a los menores en los consulados”, explicaba Crespo. Bosch señalaba que la actuación del Ejecutivo no permitirá tampoco inscribir a los infantes nacidos antes de esta normativa.

“Se podrían haber podido establecer excepciones. Pero la instrucción, claramente y de forma intencionada, no las quiere hacer. Lo que desea es que todo aquel que no haya inscrito el nacimiento no pueda ya seguir el sistema de antes y deba seguir con nuevos procedimientos. Se busca un efecto disuasorio”, analizaba el magistrado, señalando que ese “limbo jurídico” no existe, dado que los recién nacidos podrán ser inscritos. “Aunque será más costoso”, matizaba.

Jesús Crespo y Juan del Val en 'La Roca'.

En medio del debate, Juan del Val se ha mostrado a favor de esta nueva restricción y ha señalado que “buscar proteger los derechos de los menores” no tiene nada que ver “con los padres”.

“Hay dos debates”, comenzaba el escritor, así como Nuria Roca. “Uno es el legal con el qué va a pasar con los niños que están en este proceso”, proseguía el autor de Bocabesada. “Estoy intentando ser lo más respetuoso posible”, agregaba, para mostrar estar en contra de la gestación por sustitución.

Joaquim Bosch, Sara Ramos y Juan del Val en 'La Roca'.

“No lo soy tanto con la medida. O sea, soy completamente contrario a esta manera de otorgarse los derechos de ser padre. Otra cosa es que, evidentemente, algo habrá que hacer con estos menores. Pero esta medida del Gobierno es totalmente disuasoria y estoy totalmente de acuerdo. Cuanto más difícil se ponga esto, mejor”, opinaba.

“Efectivamente. El interés superior de los menores es sagrado en un estado de derecho y fundamental. La cuestión es cómo se materializa”, añadía el magistrado. “Por eso hay que dejar de generar el odio que el Gobierno está haciendo con esta gestión. Está criminalizando a los menores y persiguiendo a las familias que optamos por esta vía”, interrumpía Crespo.

Juan del Val tomaba la palabra y recalcaba lo expuesto anteriormente. “Lo has dicho dos veces y creo que hay algo un pelín perverso en tu argumento. Estás metiendo en el mismo saco la protección de los niños con la de los progenitores que quieren ser padres. Y no, no estáis en el mismo plano”, matizaba el autor.

“Creo que al menor hay que defenderlo siempre, pero a los padres no. El derecho o la voluntad, no te lo puedo comprar. El Gobierno sólo lo está poniendo más difícil para que esto no se produzca con tanta facilidad. Pero a los niños ya se les inscribirá de una forma más compleja o difícil. Pero vosotros, perdona que te lo diga, no tenéis ningún derecho de protección. Quizás sea un debate moral, pero no lo tenéis”, concluía.