El elenco del musical 'Los Chicos del Coro' versiona 'Esa diva' de Melody: la nueva versión del tema de Eurovisión

El elenco del aclamado musical Los Chicos del Coro, ha sorprendido a los espectadores con una conmovedora y delicada versión coral de Esa diva, canción compuesta por Melody y Alberto Lorite, que representará a España en Eurovisión el próximo 17 de mayo en Basilea.

El homenaje ha tenido lugar en el histórico Teatro La Latina de Madrid, donde el musical vive su segunda y última temporada. Ha contado con la participación de las 26 voces que conforman el coro y con un arreglo musical exclusivo.

En el momento de los aplausos finales al terminar la función, Melody ha entrado por el pasillo central del teatro sorprendiendo a los actores y actrices que todavía se encontraban en el escenario. “Tenía que estar hoy aquí porque cuando me enseñaron un vídeo vuestro cantando mi canción, lloré muchísimo”, ha confesado la cantante.

Melody, muy emocionada, ha asegurado que al ver a los pequeños artistas le recuerda a cuando empezó en la música con tan solo diez años. “Además, me emociono todavía más al veros porque ahora soy mamá”, ha añadido.

Antes de pedir al elenco que interpretase de nuevo su versión de Esa diva, ahora con el teatro lleno, Melody ha agradecido a todo el equipo “haber invertido vuestro tiempo en hacer algo tan bonito, de corazón. “Esto va a hacer que vaya a Eurovisión con mucha más energía y más ganas todavía”.

La directora de comunicación y participación, María Eizaguirre, ha subrayado el impacto emocional del proyecto: “Los Chicos del Coro nos han llegado a lo más profundo del corazón. Nadie mejor que estas niñas y niños han sabido reflejar el espíritu de Esa diva. Quiero agradecerles muy especialmente la pasión, el cariño y la humanidad que han puesto en la canción. Y hablo de humanidad porque viéndolos en el escenario me han recordado cosas importantes que no debemos olvidar”. Eizaguirre ha añadido que “la música nos hace diferentes, nos une y nos recuerda que, sobre todo, somos sentimiento. No hay palabras para agradecer este regalo para Melody, para RTVE y, en definitiva, para todas las personas que aman Eurovisión y la música”.

Esta versión especial nace del deseo del equipo artístico y técnico de sumarse al fenómeno viral en el que se ha convertido Esa diva, ofreciendo una lectura coral llena de emoción, respeto y admiración. “Cuando les dijimos que iban a versionar Esa diva gritaron de emoción. Estaban todos y todas entusiasmados”, ha explicado el director de escena, Juan Luis Iborra.