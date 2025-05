Pedro Ruiz habla sin reparo sobre 'La familia de la tele': "El entretenimiento es una cosa, pero la indignidad es otra"

El próximo lunes, 5 de mayo, arranca una nueva era en la televisión. La familia de la tele es la nueva apuesta de TVE para las sobremesas de La 1. De esta manera, el universo Sálvame y Ni que fuéramos Shh (Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés...) aterriza en la pública para alegría de sus seguidores y enfado de sus críticos más acérrimos.

Sobre el estreno de La familia de la tele, varias voces ya se han pronunciado y, como no podía ser de otra manera, el polifacético Pedro Ruiz no dudaría sumarse, en una reciente entrevista: "Entiendo que el entretenimiento es una cosa, pero creo que la indignidad es otra", hablaba sin reparo el presentador de radio y televisión.

A Ruiz le preguntaron también sobre uno de los nombres más conocidos que formarán parte de La familia de la tele. Belén Esteban será la "colaboradora especial" del nuevo magacín vespertino de La 1. Sin duda, uno de los fenómenos mediáticos más sorprendentes de los últimos años en la televisión de nuestro país.

"Seguramente ella no imaginó que llegaría a Televisión Española. En la tele mandan los que mandan y toman las decisiones que más les convienen a los jefes de los que están mandando en la televisión. Yo no tengo nada humano contra Belén Esteban, pero creo que la televisión pública es para otra cosa", sentenciaba claramente el también actor y humorista catalán.

"He sido toda la vida muy crítico con la llamada telebasura, precisamente porque, aunque yo no tenga mucho talento, no la he compartido ni he ido nunca a un programa de esa naturaleza. Entiendo que el entretenimiento es una cosa, pero creo que la indignidad es otra. Y no sé el tipo de programa que van a hacer", apuntaba Ruiz sobre el estreno de La familia de la tele.

Posteriormente, Pedro Ruiz explicó su relación con José Pablo López, presidente de RTVE y principal valedor de este nuevo formato: "Yo tengo buena relación con él. Me dejó hacer un espectáculo hace un año. Habíamos decidido después recuperar La Noche Abierta en La 2. Sigo esperando esa reunión. Y, por lo tanto, mande la izquierda, la derecha, el centro, los rojos, los colorados o los redondos… No se puede hacer televisión si no hablas con el jefe. Y unos y otros se parecen mucho".

El carismático Pedro Ruiz se ha convertido en unas de las voces más autorizadas en España a la hora de opinar sobre cualquier tipo de tema. Nada se le resiste al de Barcelona; desde la política, la economía, el medio ambiente, la cultura, la televisión, el deporte o la crónica social.

En esta ocasión habló de televisión, en una entrevista en El Purgatorio de The Objective, pero recientemente también se ha pronunciado sobre el dinero metálico y su importancia durante el apagón total que sufrió España, el pasado lunes 28 de abril.

"Llevo días advirtiendo de la necesidad de llevar dinero en metálico encima. Ayer, las circunstancias nos demostraron la importancia de llevarlo. No abandonéis su uso porque es el fin de nuestra libertad", se expresaba a través de sus redes sociales.