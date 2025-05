Juan del Val se pronuncia sobre cambiar la letra de ‘Torero’ de Chayanne: “Puede tener un tinte machista”

En la tertulia de El Hormiguero de este jueves, Pablo Motos ha puesto sobre la mesa cómo la asociación animalista PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) ha pedido que Chayanne cambie la letra de su tema Torero para rebautizarla como Bombero, como forma de respetar a los animales. Una cuestión que ya se había tratado en otros magacines de la televisión días atrás y que había levantado controversia. Lo llamativo del asunto es que Juan del Val consideró que la letra, más que una exaltación de la tauromaquia, lo que tendría es “un tinte machista, como muchísimas canciones”.

“Hay días que me levanto y me dan ganas de volver a acostarme”, aseguraba Pablo Motos. Pero Juan del Val le deslizaba que era una cuestión que no se podía tomar en serio. “Pero los animalistas se lo han tomado en serio”, le corregía el presentador.

“Además, ¿qué va a hacer el bombero en el ruedo?”, se preguntaba Tamara Falcó. Y Cristina Pardo quería saber qué iba a pasar a partir de ahora con las metáforas, porque “igual Chayanne no se está refiriendo explícitamente a Morante de la Puebla, sino que está hablando de que hay que torear los problemas, la vida”.

“A mí me asombra la cantidad de tiempo libre que tiene la gente, os lo digo en serio”, aseguraba Cristina, pues en su día ella no tiene tiempo para pensar si hay canciones cuyas letras podrían modificarse.

“O podemos hablar claro de una vez. Revisar las cosas del pasado con los ojos del presente es una estupidez”, sentenciaba Pablo Motos. Y puso de ejemplo que “Friends era la mejor comedia de la historia, y en 24 horas pasó a ser machista, homófoba, porque había chistes y eran contra gente”.

Para Juan del Val, la temática de la canción Torero es “inequívoca”, porque habla de “poner el alma en el ruedo, no es una metáfora, está hablando de un torero”. “Podría ser una metáfora fuera de que tú a lo largo de tu vida toreas muchos problemas”, le comentaban sus compañeros.

“La letra no tiene mucho que ver con el problema de la exaltación a la tauromaquia, como dicen los animalistas, muy inteligentes todos ellos, sino a mí sí que me parece que puede tener un tinte machista por ese lado”, seguía relatando Juan del Val. “Como muchísimas canciones, porque conquistar a una mujer puede ser peligroso”, seguía exponiendo.

Tras esto, todos los presentes siguieron bromeando con la opción de rebautizar la canción con temática de bombero, hablando de mangueras, lo que podría hacer que su canción resultase mucho más sucia.