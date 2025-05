Santiago Segura revela a Calleja las consecuencias del bullying que sufrió de niño: "Sé de dónde viene mi agresividad"

Si hay un elemento que funciona en Universo Calleja es el momento de las confesiones. Con momentos en los que los invitados comparten confidencias, como la de Belén Rueda hablando en profundidad del ictus transitorio que vivió hace algunos años. Ha sido el caso también de Santiago Segura. El cineasta ha relatado las consecuencias a largo plazo que tiene del bullying que sufrió de niño.

El director de la saga Padre no hay más que uno se ha unido con Belén Rueda, Eva Hache, David Bisbal y Rosanna Zanetti para vivir un mágico viaje por Egipto, visitando el parque nacional Ras Mohammed, una joya natural situada en el mar Rojo, donde los famosos bucearon entre arrecifes de coral y exóticas especies marinas, y escalaron el monte Sinaí.

El también actor recorrió los 2.285 metros que hay para subir al monte Sinaí. Una caminata que está dejando miles de momentos, historias y simbolismo donde los famosos narraron distintas confidencias. En el caso de Segura, las secuelas que le dejó el acoso escolar en su niñez.

En el cerro, Segura se emocionaba, recordando a su esposa y sus hijas. El cineasta habló de su etapa en el colegio, cuando era “un chaval con gafas y gordito”. “Me hicieron bullying. Me liberaba haciendo gracias. Eso te marca porque tú vas al colegio tan feliz a aprender y me daban collejas, y me llamaban ‘bolinga’”, rememoraba el realizador de la saga Torrente.

Segura confesaba que fue el humor un canalizador para poder sobrevivir en esta etapa tan dura. “Contar chistes me ayudaba a liberar esa presión”, compartía, para después señalar cómo le ha llevado años darse cuenta que el bullying le provocó un trauma cuyas consecuencias todavía nota.

Santiago Segura y Jesús Calleja en 'Universo Calleja'.

“No fui consciente del trauma, lo que pasa es que ahora me doy cuenta de dónde viene a veces un poco de mi agresividad. Es un caparazón”, manifestaba a Calleja, buscando así también concienciar de las secuelas a largo plazo que provoca esa lacra llamada acoso escolar.

La incursión de Segura al mar Rojo y al monte Sinaí ha sido el último episodio del cineasta en Universo Calleja. Previamente, el realizador ha vivido más aventuras en Egipto, coincidiendo con un colega de profesión, José Mota, con quien está unido por una gran amistad de hace años.

"Nos ha unido mucho que somos dos personas un poco nostálgicas", decía Mota. Los dos afirmaban que ambos son un poco hipocondríacos. Así lo explicaba el director de ¡A todo tren!, que señalaba que siente agobio siempre que vive algo médico.