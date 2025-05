Belén Rueda, sincera como nunca, habla con Calleja del ictus que sufrió: "No quise decirlo durante mucho tiempo"

Belén Rueda se ha mostrado más sincera que nunca en Universo Calleja. La actriz, que pronto estrenará Eva y Nicole en Antena 3, se ha unido a Eva Hache, Santiago Segura, David Bisbal y Rosanna Zanetti para descubrir las maravillas de Ras Mohammed, un impresionante parque situado en el mar Rojo, además de subir al monte Sinaí. Rodeada de misticismo, la artista ha hablado en profundidad del ictus transitorio que sufrió años atrás.

Fue al inicio de la aventura cuando la intérprete de Un funeral de locos detallaba cómo vivió el terrible ictus transitorio hace algún tiempo y del que habló por primera vez en noviembre de 2023 en El Hormiguero. “A mí, a veces, me da lipotimias por el estrés y ahí sientes mareos, ganas de vomitar y yo en este día sentí lo mismo pero un poco más intenso”, comentaba al montañero.

Fue gracias a su hermana, quien vive al lado suyo, que se dio cuenta de que era algo más grave que una lipotimia. Al ver los síntomas que padecía la protagonista de Caída libre, su hermana llamó a una ambulancia para tratar rápidamente el ictus. Rueda le pidió que le inflara los mofletes, para ver si había simetría en el rostro y así ver si se trataba, como era el caso, de un accidente cerebrovascular.

La actriz le compartía a Calleja que lo suyo fue “una pérdida de oxígeno momentánea”. “No sé qué tuve que hacer, pero la ambulancia estuvo en cinco minutos en mi casa”, confesaba al aventurero. Tras hacerse unas pruebas, a la protagonista de El cuaderno de Sara le detectaron “un aneurisma”.

Rueda confesaba a Calleja que, inicialmente, fue reacia a hablar sobre el tema. “Durante mucho tiempo, no lo quise decir. Pensé que podía afectar al trabajo y que me tratarán de una manera diferente, y cuando quieres ser una persona activa, que quiere vivir todo con mucha intensidad, pues todo te afecta”, manifestaba.

Jesús Calleja y Belén Rueda en 'Universo Calleja'.

“Ahora llevo un stent, que me parece fascinante. El neurólogo, que para mí es Dios, me dijo 'ahora estás mejor que antes', porque el problema de no descubrir a tiempo un aneurisma es que puedes tener un ictus realmente grave”, relataba a Calleja, señalando que este pequeño ACV fue un aviso y que hubiera podido ser mucho peor.

Jesús Calleja en 'Universo Calleja'.

“El ictus transitorio me salvó la vida. ¿Cómo se explica esto? Un ictus transitorio no llega a ser una hemorragia, sino que durante un tiempo me faltó oxígeno en el cerebro", explicaba la actriz en otra entrevista años atrás. "Si no me hubiera dado, es posible que hubiera tenido un ictus más grave”, concluía con Calleja sobre este tema.

Entre otros aspectos personales, Rueda ha hablado con Calleja también sobre la inminente boda de su hija con el asesor financiero Jaime Sánchez. “Mi hija se casa, y lo están viviendo con tanta ilusión que contagia”, reconocía, además de sentirse cómoda con la palabra ‘abuela’ en el caso de que esta vaya a tener descendencia. “No me asusta, es sólo un nombre”, expresaba.